Jaishankar analisa esforços contínuos para a resolução da guerra da Ucrânia com seu colega Sybiha | Notícias do mundo

Munique: O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, realizou uma reunião com seu colega ucraniano ucraniano Andrii Sybiha fora da Conferência de Segurança de Munique (MSC) na Alemanha Munique na sexta -feira (horário local). Jaishankar e Sybiha discutiram esforços contínuos para a resolução do conflito da Ucrânia.

Durante a reunião, os dois líderes também conversaram sobre um maior avanço da cooperação bilateral.

Em uma publicação sobre X, Jaishankar declarou: “É bom conhecer o FM @andrii_sybiha da Ucrânia de #MSC2025 hoje. Ele discutiu esforços contínuos para a resolução do conflito da Ucrânia. Ele também falou sobre um maior avanço da nossa cooperação bilateral. ”

Em particular, a Rússia e a Ucrânia participaram de conflitos desde fevereiro de 2022. Desde a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Índia solicitou uma resolução pacífica de conflito por meio de diálogo e diplomacia. A Índia também expressou sua disposição de contribuir de todas as maneiras possíveis para facilitar um retorno precoce da paz.

Além da Conferência de Segurança de Munique, Jaishankar também se reuniu com o ministro-presidente da Baviera Markus Soder na Alemanha e discutiu a cooperação econômica e tecnológica. Os dois líderes também tiveram conversas sobre a situação internacional. Jaishankar disse que esperava dar as boas -vindas a Markus Soder na Índia.

“Prazer em se encontrar com o ministro-presidente @markus_soede da Baviera novamente em Munique hoje. Ele discutiu nossa cooperação econômica e tecnológica. Ele trocou pontos de vista sobre a situação internacional. Esperamos receber a Índia”, publicou Jaishankar em X.

Anteriormente, Eam S Jaishankar realizou uma reunião com o Ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, e discutiu a cooperação bilateral e o desenvolvimento da Ucrânia.

Em uma publicação sobre X, Jaishankar declarou: “Prazer em se encontrar com o ministro da Defesa Boris Pistorius da Alemanha. Nossa conversa girou em torno da cooperação bilateral e o desenvolvimento da Ucrânia”.

Jaishankar também participou de um painel de discussão sobre o tópico “Viva para votar outro dia: fortalecer a resiliência democrática” na Conferência de Segurança de Munique, juntamente com a loja do primeiro -ministro norueguês, Jonas Gahr, senadora americana Elissa Slotkin e prefeito de Varsóvia Rafal Truzawsk.

Durante o painel de discussão, Jaishankar expressou otimismo sobre a direção da democracia indiana e enfatizou que a democracia indiana foi proferida. Ele falou como as eleições são realizadas na Índia e mencionadas sobre as recentes eleições em Délhi e as eleições parlamentares realizadas em 2024.

Em uma publicação sobre X, Jaishankar escreveu: “O #MSC2025 começou com um painel de ‘Live to Vote outro dia: fortalecer a resiliência democrática’.

A 61ª Conferência de Segurança de Munique (MSC) é realizada em Munique alemã de 14 a 16 de fevereiro. O MSC 2025 oferecerá uma plataforma incomparável para debates de alto nível sobre os principais desafios da política externa e da segurança do tempo.