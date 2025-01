Jaishankar participa da cerimônia de posse de Trump com mensagem especial do PM Modi | Notícias da Índia

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, participará da posse de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Fontes disseram ao PTI Jaishankar, que representa o primeiro-ministro Narendra Modi como seu enviado especial, carrega uma carta do Primeiro Ministro Indiano ao Presidente Trump.

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, participou de um culto de oração na Igreja de São João no mesmo dia.

“Tenho o privilégio de representar a Índia como Ministro das Relações Exteriores e Enviado Especial do Primeiro Ministro na cerimônia de posse do 47º Presidente dos Estados Unidos da América hoje em Washington DC”, escreveu Jaishankar no X.

A presença do ministro das Relações Exteriores na posse presidencial segue a prática da Índia de enviar enviados especiais para tais eventos, disseram fontes. Em maio de 2023, o Ministro da Defesa, Rajnath Singh, participou na posse do presidente nigeriano. Da mesma forma, em novembro de 2023, o então Ministro das Ciências da Terra, Kiren Rijiju, representou a Índia na posse do Presidente das Maldivas, acrescentaram fontes.

O ministro dos Transportes Rodoviários, Nitin Gadkari, participou da posse do presidente do Irã em julho do ano passado, disseram fontes. A Ministra de Estado das Relações Exteriores, Pabitra Margherita, participou das cerimônias de posse dos presidentes da Indonésia e do México em outubro de 2024. Em junho de 2022, o então Ministro das Relações Exteriores, Raj Kumar Ranjan Singh, participou da posse do presidente das Filipinas, acrescentaram. .

A inauguração terá início ao meio-dia ET (22h30 IST) no Capitólio dos Estados Unidos, seguindo a 20ª Emenda. O vice-presidente eleito JD Vance será o primeiro a prestar juramento, administrado pelo juiz da Suprema Corte, Brett Kavanaugh. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, irá então empossar Donald Trump como presidente, marcando o início do seu segundo mandato.

Trump fará seu discurso de posse e delineará sua visão para seu retorno ao cargo. Espera-se que a cerimônia atraia a atenção global.