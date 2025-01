Jaishankar promete forte apoio às Maldivas, nação insular elogia a Índia como a ‘primeira resposta’ em tempos de necessidade

Entretanto, Khaleel escreveu sobre a longa história de relações. Estamos determinados a fortalecer a nossa parceria baseada na confiança e no respeito mútuos, para o benefício e a prosperidade do nosso povo.»

Jaishankar também confirmou a assinatura do memorando de entendimento entre a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia e o Ministério de Desenvolvimento Econômico e Comércio das Maldivas sobre a introdução de um sistema de pagamento digital nas Maldivas. Esta troca de memorando de entendimento reflete o fortalecimento das relações da Índia com as Maldivas.

Entretanto, a Segurança e o Crescimento para Todos na Região (SAGAR) foi articulada pela primeira vez em 2015 e prevê uma região Indo-Pacífico livre, aberta, inclusiva, pacífica e próspera, construída sobre uma ordem internacional baseada em regras. No seu quadro, a Índia está a contribuir para a conectividade, o reforço de capacidades, a gestão de catástrofes, etc.

Ele escreveu: “A Índia continuará a apoiar fortemente o progresso e a prosperidade das Maldivas, em linha com a nossa política e visão Neighborhood First, SAGAR”.

O Ministro das Maldivas, Abdulla Khaleel, fez uma visita oficial à Índia de 2 a 4 de janeiro de 2025. Durante a reunião, Jaishankar reafirmou a importância que a Índia atribui às suas relações bilaterais com as Maldivas e garantiu o apoio contínuo às Maldivas, no âmbito da ‘Vizinhança em Primeiro Lugar’ da Índia. política e Visão SAGAR, ou seja, Segurança e Crescimento para Todos na Região.

Jaishankar também lembrou a visita do presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, à Índia em outubro do ano passado e a parceria de Segurança Marítima e Econômica Abrangente adotada durante a visita. “A visita de hoje permite-nos fazer um balanço dos progressos realizados desde então”, afirmou.

O Ministro das Relações Exteriores, S Jaishankar, disse na sexta-feira que a Índia sempre apoiou as Maldivas. “Para nós, vocês são uma expressão muito concreta da nossa política de Vizinhança em Primeiro Lugar”, disse Jaishankar durante uma reunião bilateral com Abdulla Khaleel, Ministro dos Negócios Estrangeiros das Maldivas.

