Jaishankar representará a Índia na posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos | Notícias do mundo

O Ministro das Relações Exteriores, Dr. S. Jaishankar, representará a Índia na cerimônia de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro. O evento, que marcará o regresso de Trump à Casa Branca como 47.º presidente dos Estados Unidos, está agendado para acontecer a convite do Comité Inaugural Trump-Vance.

De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores (MEA), a visita de Jaishankar incluirá não apenas a sua presença na cerimónia, mas também reuniões com representantes da nova administração dos EUA. O ministro também manterá conversações com outros dignitários globais presentes no evento, enfatizando o compromisso da Índia em promover as relações internacionais.

“A convite do Comitê Inaugural Trump-Vance, o Ministro das Relações Exteriores (EAM), Dr. S. Jaishankar, representará o Governo da Índia na cerimônia de posse do Presidente eleito Donald J. Trump como o 47º Presidente dos Estados Unidos Estados Unidos. Estados da América”, disse o comunicado do MEA.

A posse de Trump ocorre poucas semanas depois de o Congresso dos EUA ter certificado sua vitória eleitoral em 6 de janeiro. Com 312 votos eleitorais, Trump foi declarado vencedor contra a sua adversária, a vice-presidente eleita Kamala Harris, que obteve 226 votos.

A vice-presidente Kamala Harris presidiu o processo de certificação, que correu bem e sem objeções dos legisladores. Os legisladores republicanos na Câmara aplaudiram de pé quando os resultados foram anunciados formalmente, seguidos por uma rara ovação bipartidária quando Harris declarou a sessão conjunta dissolvida.

O processo de certificação levou cerca de 30 minutos, e legisladores, incluindo a senadora Amy Klobuchar, a senadora Deb Fischer e os deputados Bryan Steil e Joe Morelle ajudaram a contar os votos. O vice-presidente eleito JD Vance também esteve presente durante a sessão.

A cerimônia de posse, em 20 de janeiro, será acompanhada de perto em todo o mundo e marcará o segundo mandato de Trump no Salão Oval. Para a Índia, a presença de Jaishankar sinaliza um compromisso contínuo com o fortalecimento dos laços bilaterais com os Estados Unidos, particularmente à luz dos interesses comuns em colaboração económica, segurança e desafios globais.

Espera-se que as reuniões planeadas de Jaishankar com membros da nova administração estabeleçam as bases para uma maior cooperação entre as duas nações nos próximos anos.