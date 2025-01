Jamie Lee Curtis enfrenta fúria com a comparação entre os incêndios florestais de Los Angeles e Gaza: ‘Ela não sabe mais em que mundo está’

A atriz vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis está enfrentando reação negativa por comentários que comparam os devastadores incêndios florestais de Los Angeles à guerra em Gaza. Em uma sessão de perguntas e respostas com sua co-estrela de The Last Showgirl, Pamela Anderson, Curtis descreveu a destruição causada pelos incêndios como algo semelhante a “Gaza ou um desses países devastados pela guerra onde coisas terríveis aconteceram”.

Falando no evento, Curtis disse: “Infelizmente, todo o Pacific Palisades se parece com Gaza ou com um daqueles países devastados pela guerra onde coisas terríveis aconteceram”, enquanto falava sobre a destruição causada pelos incêndios.

Embora tenha anunciado uma doação de um milhão de dólares para apoiar os esforços de socorro, a sua analogia ofuscou o seu gesto filantrópico.

Jamie Lee Curtis enfrenta reação negativa por comentários sobre incêndios florestais Um usuário comentou: “Terrível escolha de palavras”, destacando a percepção de insensibilidade na comparação.

Outro disse: “Para uma atriz de Hollywood estar fora de sintonia com a realidade, que chocante!”, expressando frustração com o distanciamento percebido das celebridades.

“Depois ela voa para a segurança de uma de suas outras casas”, observou um crítico, referindo-se ao seu privilégio.

“Essa é a competência que essas celebridades possuem. Desinformado! Outro usuário afirmou sem rodeios.

Uma pessoa escreveu: “Deveria ser um crime estar tão fora de sintonia”, enfatizando a crescente frustração com os comentários de celebridades durante as crises.

“Ela não tem coração e há uma grande diferença entre uma catástrofe provocada pelo homem e uma catástrofe natural”, disse outro. “Ela precisa calar a boca.”

Outro usuário questionou suas prioridades, dizendo: “Estou surpreso que ele não tenha explodido a TV expressando preocupação quando as pessoas na Carolina do Norte perderam suas casas”.

“Ele não sabe mais em que mundo está”, disse uma pessoa, acusando Curtis de estar fora de sintonia com a realidade.

“É algo desprezível de se dizer… liberais como ela são absolutamente malucos”, comentou outro, ligando o comentário a uma crítica política mais ampla.

“Ele provavelmente tem outra mansão para onde ir. A maioria dos cidadãos não. Se você perdeu tudo num incêndio catastrófico, por que está dando entrevistas? um usuário perguntou, questionando suas ações.

“A formação em relações públicas foi por água abaixo”, disse um crítico, criticando a falta de preparação nas suas declarações públicas.

“Essas elites não têm ideia de como é o mundo real; “Eles deveriam ter vergonha de si mesmos”, escreveu outro, apontando uma aparente desconexão entre Hollywood e a vida cotidiana.

“Ela é tremendamente estúpida”, disse um usuário, sem conter suas críticas.

Outra pessoa acusou Curtis de falta de compaixão, escrevendo: “Seu coração NÃO está no lugar certo; ela é uma #GenocideSupporter.”

Um usuário comparou as situações e disse: “Se os incêndios começaram com bombas caindo em Los Angeles, os caminhões de bombeiros e as ambulâncias que ajudaram foram atacados por tanques, os feridos e a equipe médica dos hospitais foram bombardeados, então ela pode estar certa”.

Por fim, outro resumiu a indignação: “A falta de autoconsciência é surpreendente”.

A reacção destaca o maior escrutínio das declarações de figuras públicas durante as crises, com muitas apelando a comentários mais ponderados e informados.

Incêndios florestais devastadores em Los Angeles ceifam 16 vidas e ameaçam pontos de referência O número de mortos nos incêndios florestais em curso em Los Angeles aumentou para 16, com cinco mortes ligadas ao incêndio em Palisades e 11 ao incêndio em Eaton. À medida que as equipes de combate a incêndios continuam a combater as chamas, a ameaça permanece elevada, especialmente porque se espera que ventos fortes exacerbem a propagação dos incêndios em direção a pontos de referência como o Museu J. Paul Getty e a UCLA.

Até a noite de sábado, os incêndios consumiram mais de 160 quilômetros quadrados, deslocando 150 mil moradores e deixando mais de 700 pessoas em abrigos. Apesar dos esforços dos bombeiros na Califórnia e em outros estados, a contenção continua baixa: os incêndios em Palisades e Eaton estão apenas 11% e 15% contidos, respectivamente.

Os incêndios florestais já destruíram mais de 12 mil estruturas e os danos são estimados em até 150 mil milhões de dólares. As autoridades estão a exortar os residentes a não regressarem às áreas afetadas devido às cinzas tóxicas, que podem conter materiais nocivos. Além da destruição, há uma preocupação crescente com as falhas de liderança, com acusações de que as autoridades municipais não forneceram recursos adequados para os esforços de combate a incêndios.