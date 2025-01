Jammu e Caxemira: 2 soldados mortos e 5 feridos enquanto caminhão do exército descia colina em Bandipore

Dois soldados morreram e outros cinco ficaram feridos depois que um caminhão do exército que os transportava perdeu o controle e desceu uma colina no distrito de Bandipore, em Jammu e Caxemira, no sábado.

O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do caminhão ao tentar fazer uma curva fechada perto da área de Sadar Koot Payen, no distrito.

Alguns dos soldados sofreram ferimentos graves. Todos eles foram hospitalizados após o incidente. No entanto, dois soldados sucumbiram aos ferimentos.

Forças de segurança e policiais estiveram no local do acidente.

Aguardam-se mais detalhes.

Esta não é a primeira vez que ocorre um acidente envolvendo um veículo do Exército no Território da União.

Em 24 de dezembro de 2024, cinco soldados foram mortos e outros cinco ficaram feridos depois que um veículo do exército saiu do curso e mergulhou em um desfiladeiro de 350 pés de profundidade no distrito de Poonch. O Exército descartou qualquer ângulo terrorista no incidente.

Em 4 de novembro de 2024, um militar foi morto e outro ficou ferido depois que seu veículo derrapou na estrada e caiu em um desfiladeiro no distrito de Rajouri.

Três pessoas, incluindo uma mulher e seu filho de 10 meses, morreram e outras três ficaram gravemente feridas depois que seu carro derrapou em uma estrada montanhosa e caiu em um desfiladeiro profundo no distrito de Reasi, em 2 de novembro de 2024.