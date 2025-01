Jammu e Caxemira CM Omar Abdullah, arrastando o Congresso, elogia o primeiro-ministro Narendra Modi por unir Dil-Dilli ki doori

Três anos depois do primeiro-ministro Narendra Modi prometeu construir pontes entre “Dilli ki doori” e “dil ki doori”, O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, elogiou-o por fazer progressos na aproximação de Delhi e Caxemira, não apenas em quilômetros, mas também em mentes. Os elogios inesperados, mas nada surpreendentes, de segunda-feira vieram poucos dias depois de Abdullah, líder da Conferência Nacional, que é membro do bloco da ÍNDIA, ter pedido a dissolução do grupo.

Embora Abdullah tenha reiterado a exigência de restaurar a condição de Estado em Jammu e Caxemira na presença do Primeiro-Ministro Modi, ele expressou esperança de que o Centro cumpriria o seu compromisso.

Os elogios de Omar Abdullah a Modi também surgem numa altura em que ele tem aguçado o seu tom contra o Congresso, deixando alguns a perguntar-se se haverá uma mudança nas equações políticas prevalecentes. No mês passado, Abdullah apelou ao Congresso para justifique seu papel de liderança na aliança em vez de considerá-lo um dado adquirido.

O líder da Conferência Nacional também rompeu com os ministros-chefes de estados não pertencentes ao BJP, que têm alegado que o Centro estava a trabalhar para minar a estrutura de governação federal. Líderes como Mamata Banerjee, MK Stalin, Arvind Kejriwal e Akhilesh Yadav adoptaram esta linha de ataque contra o governo central liderado pelo BJP.

OMAR ABDULLAH ELOGIA MODI PELAS ELEIÇÕES LIVRES E JUSTAS EM JAMMU E CAXEMIRA

Durante seu discurso em Inauguração do novo túnel Z-Morh Na Sonamarg, o Primeiro-Ministro Modi Omar Abdullah, reconhecendo os seus esforços, elogiou a iniciativa e afirmou que tais projectos ajudaram a reduzir a distância física e emocional entre Deli e Caxemira.

“Você (PM Modi) disse três coisas muito importantes durante seu programa em Srinagar no Dia Internacional do Yoga. Você disse que está trabalhando para eliminar Dil ki Doori (diferença de coração) e Delhi ki Doori (distância de Delhi) e isso é realmente demonstrado por seu trabalho…”, disse Omar Abdullah, enquanto o primeiro-ministro Modi e Manoj Sinha, vice-governador de Jammu e Caxemira, compartilhavam o estrado.

Este elogio é particularmente impressionante no contexto das tensões crescentes dentro do bloco da ÍNDIA, onde os membros marcham cada vez mais ao seu próprio ritmo.

Omar Abdullah, cuja aliança Conferência Nacional-Congresso venceu as eleições para a Assembleia de Jammu e Caxemira em Outubro, também elogiou a abordagem do Primeiro-Ministro Modi em relação ao estado do norte que se tornou Território da União, citando as eleições livres e justas que aí tiveram lugar.

“Você disse ao povo de Jammu e Caxemira que as eleições serão realizadas muito em breve e as pessoas terão a oportunidade de eleger seu governo através do voto. Você manteve sua palavra e dentro de quatro meses as eleições foram realizadas…”, disse Abdullah na segunda-feira.

“As eleições foram realizadas em Jammu e Caxemira e o mais importante foi que não houve queixas de irregularidades em qualquer lugar, nem queixas de abuso de poder. O crédito por isso vai para você (Primeiro Ministro Modi), seus colegas e a Comissão Eleitoral de Índia. Meu coração diz que muito em breve você (PM Modi) cumprirá sua promessa de restaurar a condição de Estado. Hoje, nesta ocasião, quero agradecer-lhe do fundo do coração por ter vindo aqui neste antigo e frio relacionamento. Jammu e Caxemira Esperamos que você venha aqui sempre. fique entre nós e junte-se à nossa felicidade”, acrescentou Abdullah sem reprimir a sua gratidão.

OMAR ABDULLAH CARREGANDO O PESO MORTO DO CONGRESSO ALIADO?

Os elogios de Abdullah a Modi após os seus recentes comentários sobre a própria existência do bloco da ÍNDIA não só realçaram as fissuras dentro da coligação da oposição, mas também sugeriram o seu crescente desconforto em relação ao Congresso.

Na semana passada, Abdullah expressou consternação com a falta de clareza e coordenação entre os membros da aliança, especialmente após as eleições de Lok Sabha. Embora tanto a AAP como o Congresso (parte do bloco da ÍNDIA) estejam a disputar as eleições de Deli separadamente, levando a discussões amargas entre os dois, Abdullah Ele sugeriu que a aliança fosse dissolvida.

“Uma reunião da aliança deveria ser realizada após as eleições de Delhi, e a clareza deveria ser fornecida. Se fosse apenas para as eleições de Lok Sabha, então acabar com a aliança. Mas, se for para continuar também para as eleições para a Assembleia, então nós devem trabalhar juntos”, disse Abdullah na semana passada.

Omar Abdullah, após as eleições para a Assembleia de Jammu e Caxemira, criticou o Congresso dizendo“A aliança com o Congresso não se tratava de assentos para nós. Teríamos conquistado os assentos sem o Congresso, exceto provavelmente um deles”, disse o líder do NC imediatamente após conhecer os resultados das eleições para a Assembleia.

Enquanto o NC conquistou 42 dos 51 assentos que disputou, o Congresso conquistou apenas 6 dos 32 assentos.

Abdullah também apelou ao Congresso para justifique seu papel de liderança na aliança, em vez de considerá-la um dado adquirido, na sua primeira entrevista após as eleições legislativas.

O analista político e autor Rasheed Kidwai disse à India Today TV em dezembro que a aliança da oposição estava morto para todos os efeitos práticos.

As fissuras dentro do bloco da ÍNDIA, exacerbadas no período que antecedeu as eleições para a Assembleia de Deli, demoraram a surgir, com sinais de alerta evidentes nas derrotas do Congresso nas eleições para a Assembleia de Maharashtra e Haryana.

Além disso, três membros do bloco ÍNDIA (Partido Samajwadi, Congresso Trinamool e Shiv Sena (UBT)) apoiaram a AAP para as eleições para a Assembleia de Delhi. Isto mesmo quando o Congresso, o maior eleitorado do bloco, luta com unhas e dentes contra a AAP. Na semana passada, o líder do RJD, Tejashwi Yadav, disse que o grupo da ÍNDIA se destinava apenas às eleições de 2024 para Lok Sabha.

Portanto, é digno de nota o momento em que Omar Abdullah elogiou o primeiro-ministro Modi.