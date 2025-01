Jammu e Caxemira estão incompletos sem PoK, o Paquistão deve…. Caso contrário…: Rajnath Singh avisa Islamabad | Notícias da Índia

Um dia depois de o chefe do exército indiano, general Upendra Dwivedi, ter destacado o papel do Paquistão na exportação de terroristas para a Índia, o ministro da Defesa, Rajnath Singh, emitiu um aviso severo a Islamabad. O chefe do Exército, general Dwivedi, disse na segunda-feira que o Paquistão é o “epicentro do terrorismo” e destacou que 60 por cento dos terroristas recentemente neutralizados em Jammu e Caxemira eram de origem paquistanesa.

Agora, o ministro da Defesa, Rajnath Singh, acusou o Paquistão de tentar desestabilizar a Índia patrocinando o terrorismo. Ele disse que Islamabad deve desmantelar a infraestrutura terrorista na Caxemira ocupada pelo Paquistão (PoK) ou enfrentar as consequências. O Ministro da Defesa também disse que J&K está incompleta sem a Caxemira ocupada pelo Paquistão. “Jammu e Caxemira estão incompletos sem PoK. Para o Paquistão, PoK nada mais é do que território estrangeiro”, disse Singh.

Rajnath Singh disse que o Paquistão está usando PoK como centro para o terrorismo e que seu território serve como base para campos de treinamento e plataformas de lançamento para atividades de infiltração.

“O território de PoK é usado para administrar negócios terroristas. Ainda hoje, campos de treinamento terrorista operam lá. Plataformas de lançamento foram estabelecidas em áreas próximas à fronteira, e o governo indiano tem informações concretas a esse respeito e está plenamente consciente de a situação. O Paquistão deve eliminar isto, caso contrário…”, advertiu Singh ao discursar num comício de veteranos na área de Akhnoor, na Caxemira.

O Ministro da Defesa também afirmou que o povo de PoK foi privado de uma vida digna e que os governantes do Paquistão os exploraram em nome da religião para promover a sua agenda anti-Índia.

Rajnath Singh destacou que a revogação do Artigo 370 marcou o início de uma mudança significativa. “A situação em Jammu e Caxemira mudou drasticamente e esta verdade deve ser aceita. Jammu e Caxemira estão incompletas sem o PoK, que continua a ser a joia da coroa da Índia”, disse Singh. (Com entradas PTI)