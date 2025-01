Jammu e Caxemira incompletos sem PoK, diz Rajnath Singh em Jammu

Jammu e Caxemira estão incompletos sem PoK e nada mais são do que um território estrangeiro para o Paquistão, disse o ministro da Defesa, Rajnath Singh, em Jammu na terça-feira. “O PoK está sendo usado para operar o terrorismo. Os campos de treinamento para terroristas ainda funcionam a partir do PoK e plataformas de lançamento foram construídas nas áreas adjacentes à fronteira. O governo indiano sabe de tudo. O Paquistão terá que acabar com eles”, disse. Rajnath Singh ao se dirigir aos veteranos durante a celebração do nono programa do Dia dos Veteranos das Forças Armadas na Brigada de Artilharia Tanda em Akhnoor.

“Os governantes do Paquistão estão a fazer esforços para enganá-los e incitá-los contra a Índia em nome da religião. O veneno que o PM ilegal do PoK vomitou recentemente contra a Índia faz parte da conspiração do Paquistão. O que o primeiro-ministro do PoK, Anwarul Haq “O que ele está dizendo hoje é a mesma agenda anti-Índia que os governantes do Paquistão têm perseguido desde a época do general Zia-ul-Haq”, afirmou.