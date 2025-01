Jammu e Caxemira: O medo toma conta da vila de Budhal em Rajouri após 16 mortes misteriosas; a equipe principal chegará ao local hoje

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, constituiu uma equipe interministerial para investigar as misteriosas mortes de 16 pessoas em uma vila no distrito de Rajouri, em Jammu e Caxemira, em mais de um mês.

Nos últimos 45 dias, 16 pessoas morreram devido a uma doença misteriosa na aldeia de Budhal, no distrito de Rajouri. As vítimas queixaram-se de febre, dor, náuseas e perda de consciência antes de morrerem poucos dias após serem internadas nos hospitais. Dizem que uma garota é crítica.

As autoridades descartaram a possibilidade de haver qualquer doença transmissível por trás das mortes. No entanto, um médico disse que a ressonância magnética dos pacientes revelou edema no cérebro, uma condição na qual o líquido se acumula no tecido cerebral, conhecido como neurotoxinas.

A equipa interministerial visitará a aldeia de Budhal no domingo para investigar as causas de três incidentes ocorridos nas últimas seis semanas.

A equipe é formada por especialistas dos Ministérios da Saúde e Bem-Estar Familiar, Agricultura, Produtos Químicos e Fertilizantes e Recursos Hídricos, além de especialistas da Pecuária, Segurança Alimentar e Ciências Forenses. Trabalhará com a administração local para fornecer assistência imediata e tomar medidas para prevenir tais incidentes no futuro.

Foram nomeados especialistas das principais instituições do país para compreender as causas do incidente e controlar a situação. O objetivo da equipe é garantir medidas de segurança e socorro na área afetada.

Recentemente, uma equipa especial de investigação policial recém-formada prendeu mais de 60 pessoas para interrogatório como parte da sua investigação, depois de relatórios de autópsia das vítimas conduzidos pelo CSIR-IITR terem revelado a presença de neurotoxinas.

OMAR ABDULLAH REALIZA REUNIÃO

Na sexta-feira, o ministro-chefe, Omar Abdullah, realizou uma reunião de alto nível para discutir a situação em Badhal e instruiu os departamentos de saúde e de polícia a acelerar as investigações sobre as mortes misteriosas das 16 pessoas.

Localizada a cerca de 55 quilómetros da sede distrital de Rajouri, os moradores estão tomados pelo medo e querem que o mistério seja resolvido agora.

O líder da Conferência Nacional, Javid Iqbal Choudhary, descreveu a situação como um “grande desafio” e disse que o Ministro-Chefe a tem monitorado desde o primeiro dia.

“É um grande desafio para todos nós. Faço um apelo às pessoas, se alguém tiver alguma pista, por favor se apresentem e ajudem nas investigações em andamento”, disse ele ao PTI.

“O governo respondeu à situação de uma forma muito sensível, não deixando nada ao acaso. Equipas de saúde de dentro e de fora de Jammu e Caxemira foram mobilizadas e todos os aldeões foram testados no menor tempo possível”, disse ele.

O GOVERNO DESCARTA O ÂNGULO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Anteriormente, um porta-voz do governo disse que as investigações e amostras indicavam empiricamente que os incidentes não se deviam a uma doença transmissível de origem bacteriana ou viral e que não existe qualquer ângulo de saúde pública.

“Todas as amostras colhidas das vítimas e dos moradores da vila deram negativo para qualquer etiologia viral ou bacteriológica. Os testes foram realizados em diferentes amostras em alguns dos mais renomados laboratórios do país. toxinas em múltiplas amostras biológicas”, disse ele.

Abdullah disse que seu governo estava monitorando a situação com a mais alta prioridade.

“A saúde e a segurança do nosso povo continuam a ser a nossa principal prioridade. O governo está totalmente empenhado em resolver esta crise e garantir justiça para as famílias afectadas”, disse ele anteriormente.

(com contribuição do PTI)