Jana Sena recebe etiqueta de ‘partido político regional reconhecido’ da Comissão Eleitoral da Índia

A Comissão Eleitoral da Índia (ECI) concedeu oficialmente o status de ‘partido político reconhecido’ ao partido Jana Sena do vice-ministro-chefe de Andhra Pradesh, Pawan Kalyan.

O partido fez o anúncio na plataforma de mídia social X na quarta-feira (22 de janeiro).

O partido passou a ter o “vidro de cristal” como símbolo eleitoral oficial permanente do partido, reservado pelo ICE.

A comunicação sobre o reconhecimento foi feita através de uma carta na terça-feira, revelou o partido Jana Sena.

“O Jana Sena emergiu como um partido político regional reconhecido. A Comissão Eleitoral emitiu despachos reconhecendo o símbolo do cristal como símbolo permanente do Partido Jana Sena, que fez história com a vitória histórica alcançada nas últimas eleições. A luta de Pawan Kalyan durante mais de uma década culminou no reconhecimento do Partido Jana Sena como um partido político reconhecido”, disse ele num comunicado publicado no X.

Esta é a primeira vez na Festa Jana Sena. Até agora, só estava registrado como partido político em Andhra Pradesh. Agora, 10 anos após sua criação, em março de 2014, é reconhecido como partido político estadual.

Jana Sena alcançou este reconhecimento ao garantir 100 por cento de sucesso nas recentes eleições – tanto nas eleições para Lok Sabha como para a Assembleia. Ele venceu todos os 21 distritos eleitorais estaduais e os dois distritos eleitorais de Lok Sabha que disputou.