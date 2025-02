Jannik Sinner até domina sem jogar: sensacional, aqueles que fazem um final ruim

Leonardo Iannacci 23 de fevereiro de 2025

Jannik Sinner Ele pode esquiar em silêncio lá no Plano de Corones, uma área não muito longe de sua sexta Pusterria. O número 1 do ranking ATP certamente não está em perigo, pelo menos no torneio de Montecarlo. Três meses de parada passarão, se não tiver pressa, pelo menos em paz. O número 2 e o número 3 do ranking de tênis estão longe, têm uma avalanche de pontos de atraso e não dão o melhor para reduzir as distâncias que os separam do nosso fenômeno, que certamente permanecerá o número 1 até o início de abril.

Carlitos Alcaraz e Alexander ZverevSe os dois em questão acabaram nas quartas de final dos respectivos torneios ATP 500, nos quais haviam se registrado para conquistá -los e aproximar Jannik do ranking. O músculo de Murcia foi derretido por um lehecka agressivo para Doha, enquanto Zverev, que havia optado estranhamente pelo país vermelho do Rio de Janeiro, encontrou uma derrota surpreendente contra o número 86 do mundo, o Francisco Argentino. O alemão, que está sempre perdendo um centavo para fazer um euro, foi forçado a deixar o campo derrotado por 4-6 6-3 6-4.

Descendo as encostas dos coronos com o estilo que o caracteriza (e sem Anna Kalinskaya ao seu lado), então Sinner pensa em como pode usar melhor o tempo que se separa dela 13 de abrilO dia em que o treinamento com colegas pode retomar tenistas registrados, enquanto a data do grande retorno às corridas foi marcada em 4 de maio. Nos internacionais de Roma, onde ele terá uma suíte pessoal durante o torneio, uma estrutura VIP ao lado dos novos campos e as notícias de que os organizadores do torneio foram criados.

Enquanto isso, a possibilidade foi confirmada que Jannik pode ser visto em treinamento privado nas últimas semanas, provavelmente perto de Montecarlo, de sua equipe: o treinador Simone Vagnozzi e Darren Cahill, o treinador atlético Marco Panichi e o fisioterapeuta Badio.