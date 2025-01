Jannik Sinner, boletim de relatório de Paolo Bertolucci: "Pode melhorar"Aqui está o único 7

Leonardo Iannacci 28 de janeiro de 2025

Paolo BertolucciO antigo azul da famosa equipe de 1976 e número 12 no mundo, agora que a voz de Sky, não está mais surpresa do que o que o Supersinner combina. Jannik completou o desempenho mais difícil, o de confirmar o exemplo: Aberto da Austrália Ele jogou uma final perfeita contra Zverev e venceu o terceiro golpe em sua carreira.

Bertolucci, somos confrontados com um alienígena, não apenas para um campeão, certo?

«Um estrangeiro que nunca foi visto na Terra antes. As tesouras entre Jannik e os outros tenistas se amam depois do SLAM ».

Surpreso com o controle com o qual ele se libertou em três sets de Zverev?

“De maneira alguma. Eu esperava porque esse garoto é um número 1 ao cozinhar o oponente em fogo baixo, primeiro mentalmente e depois taticamente».

O que ele fez com os primeiros bares?

«De fato: pronto, um ás. Então veio o intervalo.

Em seguida, insiste na lei do alemão que não trabalhou. Então você coloca uma fita feliz e a ditadura se materializou ».

A pontuação mortal é para os crentes alemães do que vimos?

“Era o espelho do domínio”.

Zverev tentou pegar o segundo set, mas …

“Mas ele entendeu que não havia tripas para gatos, lemos nos olhos. Ele foi para 300 por hora, ele estava no tablet, seco pecaminoso e ganhou os pontos com um fio de gás».

Você vem Vince Sinner?

«Krunn o oponente da cabeça. Para isso, ele não se lembra de mim muito Federer ou Nadal, mas Djokovic. É o aluguel do futuro e estamos dizendo isso há um ano.

No entanto, o pecador de duas temporadas atrás não foi tão forte.

«Bem, então eles disseram que ele não podia servir bolas decentes e até ir para a rede. Fique em silêncio, nunca, certo?

O serviço é seu cobertor de linus?

«Agora eu diria sua bazuca. Ele não terá a primeira bola de Ivanisevic, mas no circuito é respeitado como um número 1 real se você precisar de um bom antes ».

Zverev, o perdedor eterno?

“É um excelente jogador que, no entanto, perdeu três das três finais do SLAM”.

Jannik não odeia isso.

“É por isso que digo que é um tubarão.”

As páginas, soprarem, do pecador 2025?

«Em seguida, reverte 9 completo. Diretamente entre 8 e 9 como serviço, especialmente para as rotações das segundas bolas que os oponentes trazem dificuldades. Jogo de rede, melhorado, 7. Dropshot 7+ ».

Alguns afirmam: Alcaraz e Rune são seus próximos rivais, eles o alcançarão por ter dois anos a menos e margens de melhoria que o pecador não tem mais, já estão no topo.

«Slicer. Um tenista de 23 anos ainda pode melhorar, encontrando novas soluções no sucesso, eles melhoram. Pegue as bolas curtas com as quais ele dissolve certos mercados de ações, meses atrás, ele não tentou.

Agora Roland Garros e Wimbledon.

“Calma. Há a temporada americana em jejum, então a batalha é derrotada».

Mas o Paris Slam se enquadra no seu alcance?

“Eu diria mais Wimbledon, onde ele já mostrou que pode chegar longe”.

A Terra Vermelha continua sendo o último obstáculo sério a ser superado?

«Há outro tênis e a terra precisa ser domada, mas com a forma que Jannik tem, não terá medo de ajustar seu tênis espacial a essa superfície. Entre outras coisas, ele dá muito para vencer em Roma. E então, claro, em Paris ».

E Wimbledon?

“Na grama, fica no segundo jardim após o cimento. Ele será o primeiro italiano a jogar tudo em um final de campeão. Ele tem as qualidades para fazê -lo».

Mas há um certo abril no meio e a arbitragem na bolsa de Lausanne para o caso Clostebol continua sendo uma espada de Damocles na cabeça de Jannik.

«Eu nem quero pensar em coisas ruins, isto é, uma longa desqualificação. Só esperamos que o terceiro juiz, os do TAS aos quais a decisão final será confiada se ele deve parar Jannik ou não pelo caso Clostebol, bem decidido. Seria realmente uma injustiça ».