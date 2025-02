Jannik Sinner e o vinho tinto, Gianni Ippoliti também aparece: os advogados se movem

Surpresa: no portão de manduria que estava envolvido Jannik Sinner Agora parece … Gianni Ippoliti. O famoso diretor de televisão é o homem que cria o “Rosso Jannik“Wijn inspirou tanto no famoso e famoso Apulian Red, tanto no número 1 da tetemina acima no ranking mundial. A dúvida, nesse sentido, é legítima: é uma homenagem sincera a um 23 -ano que quem As páginas épicas estão escrevendo para o esporte italiano ou um “Smart Commercial”?

No momento, o campeão de San Candido não parece ser a intenção de ir a maneiras legais, mesmo que seu advogado tenha se sentido com Ippoliti e o município de Manduria. A suspeita é que pode ser uma violação clara da imagem do tênis. Por outro lado, o Sinner agora é uma empresa real, uma “marca” que desperta interesses e marketing por algumas dezenas de milhões de euros. Cercado por marcas de excelência em diferentes áreas, o novo campeão de BI de Aberto da Austrália Ele percebeu que se aproximou completamente de um vinho sem seu conhecimento, sem que qualquer permissão fosse solicitada por sua equipe.





De qualquer forma, nenhuma guerra no tribunal: o advogado de Jannik simplesmente pediu aos produtores que parassem de explorar seu nome, como o Corriere Del Mezzogiorno. Apenas 73 garrafas são produzidas a partir do “Rosso Jannik”. Ninguém foi vendido, eles explicam de Manduria: eles só tiveram que fazer o gemido entre a cidade na província de Taranto e Sesto PusteriaPearl dos dolomitas onde a família pecadora vive. Por outro lado, toda a disputa apuliana permanece em cima da mesa: o consórcio que os produtores do Primitivo de Manduria De fato, eles pediram para esclarecer a autenticidade do produto.