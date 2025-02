Jannik Sinner oferece trabalho, a compensação é rígida: é quem ele está procurando

Concluiu o acordo com a WADA, agora Jannik Sinner Ele deve ser confrontado nos primeiros dias dos três meses de suspensão, acordado com a agência antidoping. O número um no mundo só se volta para o campo em 4 de maio. Mas até aquele momento ele terá que respeitar as regras estritas que são fornecidas para a desqualificação. De fato, o azul não pode treinar ambos Estruturas oficiais ambos com um Membros do circuito profissional. Então, como fazer? Se o tenista mais forte do mundo, o pecador não terá problemas Encontre um campo privado E um ex -jogador que está disponível para driblar com ele até 13 de abril.

E há também um estímulo um pouco. De acordo com relatos Repúblicanúmero um no mundo será um Compensação muito importante Para aqueles que o acompanharão pelos próximos dois meses. Além disso, parece que ele já encontrou o destino ideal para se mover até o final da suspensão.





Jannik Sinner, de fato, e Fache em Dubai Passar alguns dias de férias. E não é a primeira vez que o Tiroleano do Sul escolhe os Emirados Árabes como seu destino ideal. Lá ele fez a preparação do inverno e, além disso, pode contar com uma rede confiável para se aposentar pelo menos até abril. Último detalhe – não muito insignificante -, em Dubai, também há Deixe Kalinskayaque foi recentemente eliminado no WTA 1000. De acordo com o que afirma Página de fanO tenista russo ainda ficará lá por alguns dias. Mas, no momento, nada se sabe sobre uma possível reunião entre os dois.