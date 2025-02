Paolo Macarti 9 de fevereiro de 2025

Faltam mais dois meses, mais dois longos meses (16 e 17 de abril) na arbitragem na bolsa de Lausanne que acabará com o caso de escalada. O pesadelo que Jannik Sinner atormentou por meses. As coisas não parecem estar indo bem para o nosso campeão. É por isso. Resumo pequeno e dever -True dos episódios anteriores para aqueles que viveram em Marte até agora: em abril de 2024, massagem praticada por seu fisioterapeuta. Em agosto, cinco meses depois, Jannik foi absolvido da ITIA (Agência Internacional de Integridade de Tênis) que aceita a declaração de “infecção voluntária”.

Wada, a Agência Anti -Doping para o Esporte, no entanto, surpreendentemente tem uma profissão que gera a arbitragem de 16 e 17 de abril, na qual Jannik será avaliado por três árbitros: um eleito pelo próprio Wada, um do pecador e o terceiro de Tas . Este é o cenário sem esquecer que, com esta espada de Damocle na cabeça, nosso belo campeão ganhou tudo nesse meio tempo: dois slam, a Copa Davis e outros torneios, sempre número 1 no mundo.

Ontem, a atualização que eu sou pecador de sorvete Sinner e todos os seus fãs: Witold Bank, o presidente da WADA e fez isso para explicar que o caso Jannik e quem se preocupa com Iga Swiatek encontrou o número 2 no mundo positivo, mas para um Poucos pararam por alguns meses sem recurso após uma infecção involuntária de melatonina, eles são muito diferentes, portanto compreensíveis.





SUBSTÂNCIA

Segundo Banka, a minisqualificação do tenista poloneses, praticamente uma absolvição, é imediatamente aceita porque a melatonina é uma substância diferente da clostebol. Portanto, foi precisamente ele apelar para o primeiro senso de esforço que Jannik cumpriu, mas não fazia isso pelo Swiattek. “Pand, nós da WADA fazemos parte da causa e não entramos em detalhes, mesmo que eles se relacionem com dois dos melhores tenistas do mundo, pecador no campo masculino, IGA na fêmea”, disse Banka. «Aqui em primeiro plano, há a responsabilidade do atleta pecador pelo qual não dizemos que ele foi dopado. Mas um profissional é imediatamente responsável pelas ações de sua equipe e esse é o típico de anti -doping ». De acordo com Banka, que é então culpado, que continuou com a natureza das duas substâncias insultuas: «A trimetazidina na melatonina, e é o caso de Swiateek, é uma coisa. O esteróide na pomada espalhado pelo fisioterapeuta do pecador é algo completamente diferente ».

Como se dissermos: nós da Wada queremos voltar para a parede do pecador. Tínhamos notado isso desde que ele continuou nessa perseguição contra Jannik para encontrar uma quantidade de 86 pg/ml na urina no primeiro controle e 76 pg/ml no segundo cheque em poços indianos – doses que não ajudariam a não ajudar a nem mesmo ajudar Para montar uma colher de chá, muito menos doping para vencer uma confirmação substancial da problemas Wada-Kwade que prega um atleta e salva outro. Deve -se notar também que, após as defesas de Binaghi, presidente da Federtnis, contra Jannik sobre esse assunto, ninguém interveio em um nível institucional após essas últimas declarações. No entanto, o fato sério é essa produção de Banka. Como se dois meses após a arbitragem de Lausanne, ele quase queria antecipar três coisas: 1) não brincamos; 2) o pecador corre muito bem e não se permite comparar o caso Swiatek com o de Jannik; 3) Se o recurso for avaliado, a desqualificação pode ser de 1 a 2 anos.