Jannik Sinner? Toh, é quem aparece quando ele não toca: alguma miséria …

Fabrizio Biasin 11 de fevereiro de 2025

O que você lê é outra peça – a suspeita é que escreveremos muitos outros – dedicados àqueles que sugam o sangue Jannik SinnerEles se alimentam com a luz refletida, se beneficiam de qualquer controvérsia a fragmentos de arranhões de celebridades do capaz de avermelhado e as colocam na bolsa. E não haveria nada errado se fosse escrever “como é bonito, como é bom” (o presente aqui praticamente todos os dias), mas aqui estamos exatamente o oposto, ou para a prática daqueles que optam por não Conheça a idéia comum e, assim, é intelectual que nunca beija o anel do fenômeno da raquete. E como isso é “fenômeno” e praticamente nunca perde no campo, refere -se a tudo o que não tem nada a ver com tênis, sua vida privada, sua agenda, a maneira como ele gerencia seu tempo livre – raro.

O recrutamento tem as características de Giancarlo DottoGrande assinatura do jornalismo que escreveu sobre Dagoppia da seguinte forma: «A verdade? Sinner não tem um país de origem, ele é o lar de si mesmo. Faz o esmagamento com os altares populares nacionais, suga -os, mas é tocado quando se trata de marcas milionárias, certo e certo “. E novamente:” Fatura do Sinner como o Peru Muita compensação para o novo Heidi de nossos dias.





Um lindo badilado de lama a cicatrizes, apenas para ser original e gerar um tipo de reação. O objetivo alcançou parcialmente, entre outras coisas, porque ele responde a alguém nessas horas, incluindo nós, mas não ele, Jannik de Zuid -tyrolean. E é precisamente essa indiferença que, presumivelmente, deixa os grandes pensadores loucos, acostumados a irritar as partes interessadas toda vez que afundam suas canetas, mas não neste caso. Jannik está em silêncio, ele fode, ele se mostra superior e permite que certas tarefas estejam muito perdidas, bla bla.

No caso específico, queremos fechar com duas considerações. O primeiro foi projetado Paolo BertolucciLegend of the Blue Racket que resume toda a questão com três palavras importantes em X: “Bravidade sem limites”. O segundo nos leva de volta ao campo, ou a tudo o que deve estar interessado quando se trata de um esportista. Você sente o silêncio? Você está sentindo falta disso? Sotials um pouco sim. Quando Jannik toca, a semana está cheia, satisfatória, agradável; Se você não tocar, percebe que deve estar slalome sob as controvérsias, esperando que o garoto volte para mostrar a raquete e o aniversário do som dos direitos todos os inúteis Gne Gne Gne Gne.