Jannik Sinner, Video Call on the Snow With Amedeo: Quem é esse Senhor, a Itália está ficando louco

Roberto Tortora 24 de fevereiro de 2025

Enquanto o mundo do tênis está literalmente dividido em dois sobre o caso do apelo entre Jannik Sinner e o Wada, que contratou uma suspensão de apenas três meses antes do número um no mundo Sesto Pusteria E suas montanhas nevadas.

Jannik gosta das encostas de esqui, aqueles que já o haviam coroado como uma promessa jovem antes de escolher a raquete e, considerando como foi, viu completamente seu futuro. Mesmo se houver uma aposta, mesmo que um esquiador possa ter removido uma satisfação importante. E não há nada melhor, para seus fãs, do que encontrá -lo entre um slalom e o outro nas trilhas de neve.





Então acontece que o anúncio Alguns recanatiDe férias diretamente em Val Pusterria para comemorar o 37º dia de aniversário de casamento, você entende conhecer o grande campeão. Eles são Amedeo Giorgetti um Chiara CingolaniQuem, enquanto ele foi para Sesto Pusterria, nunca poderia imaginar que eles tinham um peixe com pecador.





“Uma grande emoção, para garantir que ele fosse chamado. Ela se virou e nos cumprimentou, era linda para todos. Uma reunião que nunca esqueceremos. Os dois não pensaram nisso e com um chamada de vídeoEles trouxeram seu filho em contato com Sinner, que gostava de se dar a dizer adeus. Uma clara testemunha de paz em um momento de parada forçada e apesar dos mútuos que vêm dos moralistas habituais. Além disso, a posição no topo do ranking foi salva por enquanto, porque Animais Ele saiu nas quartas de final doATP500 di Rio de Janeiro contra o argentino Comissãonúmero 86 no mundo, bem como Alcaraztambém eliminado nas quartas de final, mas paraATP 500 em DohaAtravés das mãos do tcheco Jiří Lehečka.