Jannik Sinner x Marcos Giron? Um precedente muito pesado: o que aconteceu depois da partida

O Aberto da Austrália eles ganham vida. Jannik Pecador se prepara para subir ao palco e a próxima vítima designada neste triunfo do número um do tênis mundial é o americano Marcos Giron.

Mas quem é ele e será que ele realmente tem alguma esperança, mesmo que mínima, de vencer Jannik? Atualmente, Marcos Giron ele é o número 46 no ranking ATP. Nascido em 24 de julho de 1993 no subúrbio de Los Angeles, ele é descendente de espanhóis e é apaixonado por tênis desde criança. Ele terminou entre os 20 primeiros do ranking sub-18 depois de vencer vários torneios juvenis. Sua carreira foi então afetada por duas lesões no quadril, que retardaram seu crescimento.





Ele ganhou o título em 2019 Challenger e Orlandoque o colocou entre os 100 primeiros pela primeira vez, e em 2020 ele se classificou para o Masters 1000 em Cincinnati. 2024 foi um ano positivo e Giron alcançou sua melhor classificação, ficando em 37º lugar no mundo e também se testando nas duplas com bons resultados. Mas tenha cuidado, há apenas um precedente importante entre os dois, em Outubro de 2023, em Xangai. Jannik venceu e foi uma partida muito importante para ele: deu-lhe a certeza da classificação para o ATP Finals de Torino.