Jaquetas! Polainas! Botas! 33 itens Nordstrom ideais para subir nas encostas com estilo

Não sou um grande esquiador, mas sei que as pistas se tornaram muito mais do que apenas um local para a prática de esportes de inverno. Eles evoluíram para desfiles glamorosos na neve para exibir roupas de esqui elegantes. Esta tendência em direção a roupas de esqui elegantes despertou um interesse renovado de marcas e varejistas ansiosos por entrar neste mercado em crescimento. Entre as opções disponíveis para mulheres, um nome se destaca como destino preferido para todas as suas necessidades de moda de esqui: Nordstrom.

Você encontrará uma seleção impressionante de roupas de esqui modernas e funcionais na Nordstrom. Imagine-se com um traje de esqui Goldbergh deslumbrante e chamativo ou calças de esqui clássicas que podem ser misturadas e combinadas com diferentes jaquetas. As ofertas não param por aí; você também pode encontrar óculos ousados ​​que completam seu visual e luvas chiques que permitem usar seu telefone para gravar conteúdo sem sacrificar o estilo e o calor. Para garantir que você fique aquecido nos dias frios, você também descobrirá roupas térmicas que podem ser usadas em camadas ou sozinhas.

Esteja você se preparando para enfrentar as famosas pistas de Aspen, como as celebridades Hailey Bieber, Kendall Jenner e Kylie Jenner fizeram no fim de semana passado, ou planejando uma aventura de inverno no exterior em St. Moritz, continue navegando para explorar meu guia com curadoria das melhores roupas de esqui na Nordstrom.

Zela Apres Ski Suéter Costela Meio Zíper Este suéter canelado não apenas mantém você aquecido quando usado sob uma jaqueta, mas também funciona como uma peça moderna de après-ski.

você Luva acolchoada para todas as estações Essas luvas parecem muito mais caras do que são.

Betty suada Jaqueta de esqui Softshell com acabamento em pele sintética Exploration Uma jaqueta de esqui preta é uma escolha versátil e combina facilmente com calças lisas ou estampadas.

Jorde, uma marca de roupas femininas de esqui com sede em Vermont, é o nome a ser conhecido em 2025.

Este traje de esqui exala o estilo chique de Aspen.

Pájar Bota de neve com plataforma Gravita Eles manterão seus pés aquecidos, mesmo em temperaturas tão baixas quanto -22°F.

Meio dia Top de lã com zíper Pieper Também vem em azul marinho, azul claro, marfim e bege.

Casa dos Alpes Jaqueta Maymack 3 em 1 com babador interno removível Esta jaqueta pode ser transformada em colete.

EDITADO Moletom com capuz gráfico Apres Ski Mesmo que você não o use nas pistas, você ainda vai querer levá-lo quando viajar.

Meio dia Calça de esqui forrada de lã resistente à água Emma Tudo que quero usar este ano são calças de esqui marrons com uma jaqueta combinando.

Bota Lua Bota baixa Icon em pele de carneiro genuína Hailey Bieber e Kendall Jenner usaram Moon Boots em Aspen na semana passada.

e outras histórias Gorro com punho

Betty suada Jaqueta curta brilhante Use com as calças abaixo.

Betty suada Calças de esqui resistentes à água Este azul gelado é tão chique.

Óculos de veludo Óculos de enxurrada Faça uma declaração nas encostas.

Ganso do Canadá Jaqueta com capuz de nylon reciclado resistente à água Merritt Normalmente não gosto de jaquetas puffer porque são volumosas, mas esta, com cinto na cintura, cria um caimento que favorece.

Fim das Terras Top de gola redonda aconchegante Thermaskin Você não pode superar esse preço.

Varley Leggings de camada base de cintura super alta sempre quentes Já ouvi tantas coisas boas sobre as leggings Varley que já é hora de investir em um par.

Ralph Lauren Jaqueta acolchoada Soft Loft

Goldbergh Royal Ski Pully Top com meio zíper Eu sei que você tem gostos ricos se usar roupas de esqui Goldbergh.

Alp N Rock Calça softshell resistente à água Georgia Atemporal, refinado e versátil.

UGG Luvas compatíveis com telas sensíveis ao toque Você precisará dele para recuperar todo o seu conteúdo.

Meio dia Jaqueta conversível Davis Se ainda não estiver claro, estou obcecado por Halfdays.

Zela Legging de cintura alta com forro de lã Não sei por que demorei tanto para experimentar as leggings da Zella, mas agora são as únicas que vou usar.

MANGA Chapéu balde de shearling falso Eu o usaria nas pistas, no brunch e no aeroporto.

Nordström Gola alta de lyocell e lã Confie em mim: pegue uma das cinco cores.

Cynthia Rowley Jaqueta sertaneja Do casaco às botas, esse look é 10/10.

Cynthia Rowley Calças de esqui estilo pista Não durma na coleção de esqui de Cynthia Rowley.

GOBI Caxemira Mongol Cachecol com gola de caxemira Sim, aquecedores de pescoço podem ser elegantes.

Alp N Rock Jaqueta acolchoada com capuz e repelente de água Nori Adoro o design acolchoado e o decote em funil.

Florença pelos moinhos Calças de jogging térmicas Use-os por baixo das calças de esqui ou sozinhos enquanto relaxa.