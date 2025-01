Jardim Botânico Yoshkar-Ola atacado por nuthatches famintos

Bem ao lado da janela de administração do jardim botânico há um comedouro onde os funcionários colocam sementes e nozes para os pássaros e esquilos. Outro dia ficou barulhento no comedouro: chegou um pica-pau faminto e inesperadamente iniciou um escândalo.

“Na véspera, a neve caiu, cobrindo o chão, e os galhos das árvores e arbustos congelaram em um esmalte gelado, no qual a geada transformou a chuva fria que caía do céu há alguns dias. Diante de tais condições climáticas, quando o acesso a qualquer fonte de alimento se tornou completamente impossível, o pica-pau-cinzento informou aos arredores sua situação com um grito alto que não pôde ser ignorado. – disse em Grupo Botsada.

O pica-pau recolheu mais sementes no bico e voou para longe. Ele logo voltou e repetiu a operação. E esvaziou a manjedoura até à tarde.

E no dia seguinte ele trouxe seus amigos: “Na manhã seguinte, o alimentador foi atacado por um bando inteiro de trepadeiras. Nunca vimos tantos desses pássaros ao mesmo tempo. Normalmente, os nuthatches podem se infiltrar em um bando de chapins e colher as sementes por ordem de chegada. Mas desta vez, o rastejamento dos nuthatches parecia uma aquisição de invasores! Os pássaros não permitiam que ninguém se aproximasse do comedouro, remavam constantemente com o bico e carregavam os despojos em direção desconhecida.

Os trepadeiras, assim como os esquilos, armazenam alimentos nas fendas e ocos das árvores. Só podemos esperar que eles não esqueçam onde esconderam as sementes que tiraram do comedouro.

