Jardim de infância com um dia prolongado: o pedido dos pais da Alemanha

Não é um segredo para ninguém na Alemanha, uma tendência é cada vez mais quando os pais fazem mais tempo para seus filhos no jardim de infância. De acordo com os dados atuais do Departamento de Estatística Federal, para o período de 2014 a 2024, o número de bebês que visitam o jardim de infância por mais de 35 horas por semana aumentou 30%. Além disso, aproximadamente dois terços (64%) são gastos em instituições pré -escolares acima de 45 horas por semana.

Ao mesmo tempo, um grupo de crianças cuja permanência no jardim de infância dura 25 a 35 horas por semana aumenta: esse número aumentou 25% em comparação com 2014. Mas o número de bebês limitado à visita até 25 horas, pelo contrário, diminuiu 8%. Consequentemente: o tempo médio de permanência contido nas instituições infantis em uma década aumentou de 35,3 para 36,1 horas por semana. Paralelamente, o número total de estudantes do jardim de infância também aumentou: se em 2014, havia 3,29 milhões, então até 2024, o número se aproximou de 3,94 milhões.

Novos funcionários, mas lugares estreitos permanecem

O problema não é apenas um aumento no número de crianças, mas também uma necessidade crescente de funcionários. De acordo com o Departamento Federal de Estatísticas, em 2014, cerca de 494.000 funcionários trabalhavam no jardim de infância e, em 2024, esse número aumentou para 724.000, ou quase 46%.

No entanto, em várias regiões, a situação da equipe ainda é crítica. Uma das razões, de acordo com as estatísticas, é uma alta porcentagem de taxas de trabalho incompletas: em 2024, 67% dos funcionários do jardim de infância eram inferiores a 38,5 horas por semana (65% em 2014). Isso significa que muitos educadores e outros especialistas trabalham em Teilzeit (emprego incompleto), que exacerba a equipe de “lacunas”.

A introdução de direitos legais a uma estadia prolongada em instituições pré -escolares e em pleno apoio à criança aumentou a pressão no mercado de trabalho: nem todas as regiões conseguem preparar ou contratar um número suficiente de especialistas. Ao mesmo tempo, o Zeit Online indica uma possível escassez de mais de 200.000 funcionários no campo da educação pré -escolar até 2030, se medidas adicionais não forem tomadas.

Profissionais por causa da linha

A situação é parcialmente salva por um interesse crescente nas profissões no campo da educação pré -escolar. O Escritório de Estatística Federal registrou o registro de 55.000 graduados nas especialidades do “Educador”, “Assistente Social”, “Assistente de Assuntos Sociais e Educacionais” e “Crianças para Crianças” em 2023. Para comparação: Em 2013, este indicador não exceder 44.000.

Muitas instituições estão cada vez mais atraindo especialistas em linha. De acordo com as estatísticas oficiais, em 2023, 2778 procedimentos foram realizados na Alemanha para reconhecer a qualificação estrangeira no campo dos serviços de creche, e 1743 deles receberam uma decisão positiva, enquanto 624 pedidos foram rejeitados e 222 permaneceram durante a contrapartida. Na maioria das vezes, os educadores da Espanha (324), Ucrânia (237) e Turquia (231) vieram confirmar os documentos. Ao mesmo tempo, 186 considerações foram encerradas sem uma decisão final – geralmente devido à travessia do candidato ou à escolha de uma rota alternativa de emprego.

Por que a demanda por jardim infantil aumentou com um dia prolongado

Emprego ativo para os pais: um aumento no número de famílias onde ambos os pais trabalham um dia inteiro.

Condições de trabalho flexíveis: mesmo o uso parcial de adultos geralmente exige que a criança permaneça no jardim de infância por mais de 35 horas.

Muitos jardins infantis começaram a introduzir aulas adicionais em idiomas estrangeiros, desenvolvimento musical e esportivo – isso aumenta a atratividade dos cuidados prolongados.

No entanto, com as vantagens, esse formato define a tarefa dos jardins infantis para garantir não apenas a segurança básica, mas também a educação e a educação de alta qualidade, o que implica o número correspondente de educadores e outros funcionários.

Como reformar um sistema pré -escolar?

Redução de documentos: Muitos funcionários em potencial, incluindo estrangeiros, enfrentam um procedimento complexo para reconhecer diplomas.

Apoio a novos especialistas: com mais eficiência ingressar na equipe permitirá que programas de adaptação especiais para graduados e professores estrangeiros, incluindo cursos de idiomas, estágios e apoio ao mentor.

Estimulação do emprego pleno: isso pode incluir gráficos mais flexíveis, dias de férias adicionais, um aumento de salários ou outros bônus sociais.

Investimentos em infraestrutura: com um aumento no número de crianças, também são necessárias a expansão dos edifícios de jardins infantis e a base material e técnica. Sem isso, mesmo uma grande equipe de funcionários não poderá fornecer condições confortáveis ​​para os bebês.

