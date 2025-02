As ervas medicinais aparecem no distrito de Moscou (no parque da Raisa Streis), Frunzensky (Fire Heroes Park), no resort (estações), Petrogrado (Pushkarsky Garden), na interseção das ruas Sadovaya e Birch no jardim no jardim no jardim Jardim de Miranda (Pushkin) e em outros pontos. Os jardins farmacêuticos eram anteriores, mas em um número muito menor.

A gama de Plenen promete uma variedade: um Dushevik Catovic, Anis Lofant, Echinacea roxa, drogas, ruim, Tansy, nove e muito mais. É claro que é melhor não usar a grama na linha da cidade para os fins da grama. Mas diversidade e aroma coloridos são garantidos.

Os jardins farmacêuticos foram derrotados em São Petersburgo, quase a partir do dia da fundação da cidade. A propósito, esse jardim foi recriado no território do Zomertuin, que liderou sua história de Pedro, o Grande. Soberano, como para dar provas Dados históricos, ele adorava ervas perfumadas – Issop, Rutu, Top, Mint e outros. Sob sua liderança sensível, uma alcachofra, um slatuk de salada e uma novidade para a Rússia da época – as batatas também foram trazidas da Holanda.