Em São Petersburgo, os territórios expandirão o território da Organização dos Jardins Farmacêuticos. Isso foi relatado no comitê para a melhoria da capital do norte.

As empresas de jardim e parque começaram a trabalhar no design floral da capital cultural desde o outono. Em Pushkin, o jardim será colocado no jardim de Miranda. Está localizado no cruzamento das ruas Sadovaya e Berezova. No distrito de Moscou, as plantas serão plantadas no parque dos aviadores e no local, em homenagem a Raisa Streis.

No parque dos heróis do distrito de frutas, plantas medicinais também serão colocadas. Na praça da estação na área do resort, eles planejam derrotar uma nova rota de flores. No jardim Pushkarsky, ao lado de Petrogrado, as ervas úteis também aparecerão.

Na variedade: anis de gato, anis, echinacea roxa, obrigação de São João, Damaskaya Nigella, nove espada, drogas, escudo masculino, tomilho rastejante, badan, tansy e muitas outras plantas.

Os jardins farmacêuticos de São Petersburgo foram derrotados, da era de Pedro, pelo cultivo de plantas raras e cura. Esses jardins não apenas forneceram ervas para as necessidades do exército e da população, mas também serviram como um local de pesquisa e treinamento científicos. Muitas dessas plantas ainda são usadas na medicina tradicional e na jardinagem decorativa.