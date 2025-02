O enviado especial do presidente dos EUA Donald Trump para o meio -old, Steve Witkoff, Viajaria para Moscou. Isso é revelado pelos dados de Flighttradar 24, Quem provaria que seu avião entrou no espaço aéreo russo. A visita de Witkoff a Moscou não foi anunciada pela Casa Branca, nem pelo Kremlin. No momento, não se sabe, e é por isso que o objetivo da missão de Witkoff em Moscou é.

E um verdadeiro amarelo internacional foi digerido em torno desta viagem. De fato, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não tinha informações sobre os relatórios que não foram confirmados no Telegram, segundo os quais o correspondente americano para o meio do Volto Steve Witkoff poderia ser levado para Moscou e acrescentou que lá não seria reuniões. com ele. As agências russas relatam isso. “Os contatos entre a Rússia e os Estados Unidos são intensificados”, mas “o Kremlin não tem informações sobre a chegada a Moscou de Steve Witkoff”, o diretor do presidente dos EUA, Donald Trump, e seu correspondente no Midden -oost. Isso foi mencionado pelo porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov durante uma conferência de imprensa. “O Kremlin não tem informações sobre a chegada a Moscou de Steve Witkoff, que é chamado conselheiro não oficial de Trump. Nenhum contato é fornecido”, disse Peskov.