Jaya Bachchan diz que o cinema é atacado, apela ao governo pela solução

O membro do Partido Samajwadi, Jaya Bachchan, alegou terça -feira que o cinema estava sendo atacado e apelado ao governo para ter “misericórdia” na indústria cinematográfica. Jaya Bachchan fez os comentários em Rajya Sabha durante a discussão sobre o orçamento da União 2025-2026.

“Uma indústria foi totalmente ignorada por você, e outros governos também estavam fazendo o mesmo. Mas hoje isso levou ao próximo nível. Você ignorou completamente a indústria de filmes e entretenimento porque apenas os usa para cumprir seu próprio propósito, “Ele disse Bachchan.

“Hoje, o GST deixa todas as telas individuais (teatros) estão fechando. As pessoas não vão às salas de cinema porque tudo se tornou muito caro. Você pode querer matar completamente essa indústria. Esta é a única indústria que ela conecta o mundo inteiro à Índia , “Bachchan disse.

No ano passado, o Ministério do Finanças esclareceu que Pop de milho Ele permanecerá tributado a uma taxa GST de 5 %, além de serviços de restaurantes. No entanto, se a pipoca de milho estiver incluída com um bilhete de cinema, ela será tratada como um fornecimento de composto. Nesses casos, a taxa de imposto aplicável será baseada no artigo principal, que é o ingresso do cinema e pode atrair GST de 12 a 18 %.

Bachchan apelou ao governo para não “matar” a indústria.

“Estou falando em nome da minha indústria cinematográfica e fazendo uma solicitação a esta casa em nome da indústria audiovisual, que por favor salve. Isso também … hoje começou a mirar no cinema”, disse Bachchan.

Ela instruiu seu apelo ao Ministro das Finanças, Nirmla Sitharaman, a considerar a questão “muito seriamente”.

“Peço que o Ministro das Finanças considere e traga algo para ajudar essa indústria a sobreviver”, disse Bachchan.

