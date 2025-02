JD Vance minimiza 2028 ambições presidenciais: “Vamos atravessar essa ponte quando chegarmos a ela”

O vice -presidente JD Vance se absteve de abordar especulações em relação a uma possível oferta presidencial de 2028, apesar do crescente interesse em seu futuro político. Em uma entrevista à Fox News, Vance respondeu às perguntas sobre suas ambições enfatizando a importância de se concentrar no termo atual.

Vance fala 2028, ainda não está comprometido “Eu diria que não pensamos muito sobre a política nos últimos seis meses”, disse Vance quando perguntado sobre seus planos futuros. “Veremos o que acontece em 2028”, acrescentou, observando que é muito cedo para especular sobre seu futuro político.

Vance também enfatizou que sua prioridade era cumprir as responsabilidades de sua posição atual. “A melhor coisa para o meu futuro é realmente a melhor para o povo americano, que é que fazemos um bom trabalho nos próximos três anos e meio”, explicou.

Abordagem política: “Vamos atravessar essa ponte quando chegarmos a ela” Vance também deixou claro que ele não está pensando em 2028 neste momento. “Vamos atravessar essa ponte política quando chegarmos a ela”, disse ele, reforçando seu foco no presente e seu compromisso de servir como vice -presidente do presidente Donald Trump.

JD Vance: A estrela em ascensão do Partido Republicano Early Life and Background James David Vance, conhecido como JD Vance, nasceu em 2 de agosto de 1984 em Middletown, Ohio, em uma família da classe trabalhadora. Criado por seus avós em um ambiente problemático marcado por lutas familiares com a pobreza, a infância de Vance foi uma das dificuldades.

Educação e carreira profissional Vance frequentou a Universidade Estadual de Ohio, onde se formou em ciências políticas. Então ele foi ao corpo docente de Yale, onde obteve seu título de Juris Doctor (JD). Em Yale, ele aperfeiçoou suas habilidades legais e de escrita, o que o serviria bem no futuro.

Após o corpo docente da lei, Vance trabalhou como advogado corporativo em uma empresa. No entanto, sua vida daria uma guinada significativa quando ele escreveu suas memórias, Hillbilly Elegy (2016). O livro, que examinou as lutas da América da classe trabalhadora, principalmente nas Apalaches, tornou -se um sucesso de vendas. As memórias levaram Vance ao Centro Nacional de Assistência e consolidaram seu lugar como uma voz proeminente sobre tópicos relacionados à classe, raça e classe trabalhadora dos EUA.

Senado Política Ascenda e Carreira O sucesso de Vance como autor o levou à transição para a política. Em 2018, ele fez sua primeira incursão política apoiando candidatos republicanos e defendendo políticas mais conservadoras. Seu perfil público cresceu e, em 2022, Vance entrou na carreira no Senado de Ohio para preencher o recheado pelo senador Rob Portman. Correndo como um forte defensor da agenda do ex -presidente Donald Trump, Vance disse que o apoio de Trump e derrotou um campo republicano cheio de pessoas nas primárias.

Vance venceu as eleições gerais, representando uma nova onda de populismo republicano, e ficou conhecido por suas posições firmes em questões como imigração, revitalização econômica e política externa. Sua posição como crítica ao Vale do Silício e advogado por trabalhar -americanos -americanos ganhou apoio substancial em Ohio e em todo o país.

Vice -presidência e 2024 Em 2024, Vance foi selecionado como vice -presidente sob o ingresso de Donald Trump, solidificando seu lugar como uma das figuras políticas mais influentes do Partido Republicano. Sua seleção foi vista como um movimento estratégico para atrair a base de Trump, particularmente no cinto de óxido e em outras áreas onde o fundo da classe trabalhadora de Vance ressoou fortemente com os eleitores.

Ideologia política Vance é amplamente considerado um defensor do conservadorismo populista, defendendo políticas que priorizam os trabalhadores dos EUA e os valores da classe média. Ele tem sido um crítico aberto da globalização e da indústria tecnológica, muitas vezes criticando o poder das grandes corporações e sua influência na política americana.

Vida pessoal Vance é casado com Usha Vance, parceira de pós -graduação da Faculdade de Direito de Yale. Eles se casaram em Kentucky em 2014. O casal tem três filhos juntos.

