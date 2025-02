JD Vance sacode a elite da UE com princípios liberais: para novos saldos

Corrado Ocone 18 de fevereiro de 2025

Bem, pela primeira vez, raciocinamos as muitas almas bonitas que têm medo Donald Trump, De suas primeiras ações executivas: o novo presidente americano é “louco”. Suas decisões são frequentemente imprevisíveis, suas expressões exageradas, sua ação inteiramente fora das convenções e regras aceitas. Mas isso é suficiente para deixá -lo louco? E aqueles que prometeram a si mesmos colocar um mundo louco? Não era um louco geral ter promovido uma visão mundial da cultura Wakker, que queria impor uma maneira de pensar em contradição com o senso comum e séculos de civilização? É a questão de perguntar a outra pessoa: você pode pensar em descarregar um “sistema” que se tornou poderoso e onipresente, intolerante e iliberal, cria e segue seu campo? Era impossível ficar claro. O que era necessário era despertar a mesa, com gestos “loucos” os pés de barro nos quais o colosso construído foi realizado, sem, entre outras coisas, desfrutando de permissão popular. Em suma, para colocá -lo com o Polonio do Shakespeare Amleto, existe o método na loucura de Trump.

E se não estiver claro para você o que é explicar, é o vice -presidente VanceQue, por mais intelectual que seja, a tarefa é cortada para colocar aqueles que parecem colocar externizações imprevisíveis e sem sentido no sistema. Se Trump simplifica os discursos e usa metáforas diretas, simples e simplistas para se entender; Vance expõe a visão do mundo por trás desses externos de maneira racional e lógica. Faz isso de uma maneira impecável, mas sem delicadelas retóricas, ou piores sentenças de circunstâncias e disfarces diplomáticos. No máximo, ele se concede algumas piadas, também profundamente reveladoras, como quem passou recentemente o Muniques aos líderes europeus: “Se os EUA sobreviveram a Greta Thunberg por dez anos, você resistirá a Elon Musk por alguns meses”. Quando Trump fala com o cidadão comum e usa todos estilísticos de comunicação eficaz em nosso tempo com habilidade perfeita, Vance sabe falar mesmo para as elites mais poderosas e acultadas. O primeiro tem o americano que trabalha em mente, quebra as costas e que fica em casa no sofá à noite para ver um episódio do aluno ou uma luta de luta livre; O segundo sabe falar com essa classe social, ele, ele, ele, ele, elevou (“Zoticone”), foi para Yale, onde se formou e cujos defeitos ele conhece. Ele não faz submissão para as elites de Vance, mas sabe como colocá -las por suas contradições, para atraí -las e sacudi -las. Além de qualquer diplomacia, mas com graça e tons calmos, Vance pode torná -los um “discurso de verdade”, com a ajuda da eficácia, sem dúvida, aquela poderosa arma política que os antigos gregos chamavam de Parousia. Não faz sentido a ação do novo governo que Vance não esclareceu em seu último sentido para os líderes petrificados e surpresos que se apresentam outro dia na Conferência de Segurança.





E ele mostrou a eles como, longe de serem vendidos com instintos autoritários e amigas e ditadores amigáveis, o novo governo quer reconfirmar precisamente os princípios liberais e democráticos que o Ocidente fizeram ao longo dos séculos. Em suma, o ingresso republicano parece ser particularmente eficaz nos testes dos fatos, também para a diversidade dos papéis e a imagem que o presidente e seu representante se deram. É um pouco como nas empresas na fase de renovação em que um item criativo de roupas é chamado a quebrar e hábitos que foram sedimados ao longo do tempo, um gerente racional é acompanhado para ajudar a trazer o potencial oculto à tona e criar um novo ordem. Talvez até para a empresa Sui Generis que chamamos de Ocidente, era hora de ser lançado para tentar recuperar ações de liderança perdidas.