Jennifer Lopez acabou de cometer o único erro de moda que leva a arrependimentos cada vez

Às vezes, as celebridades são como nós e às vezes são não. Exemplo concreto: Jennifer Lopez acaba de assistir a um evento no Sundance Film Festival em Park City, Utah, uma cidade atualmente coberta com neve branca. E Grazil cinza. Apesar disso, o músico e a atriz optaram por usar calças e botas brancas, um erro de moda que cometi com muita frequência para cometer com minhas próprias roupas de cores leves. Lopez provavelmente não precisou gastar muito tempo caminhando de um lugar lá fora, o que provavelmente explica por que suas calças brancas permaneceram impecáveis. Por outro lado, tenho pelo menos três pares de branco ou creme que não sobreviveram aos invernos de Nova York ilesos.

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Jennifer Lopez: Saco e cinto Hermès; Botas Amina Muaddi

Além do alto risco de manchas, é fácil entender por que Lopez escolheu seu visual monocromático e totalmente branco em seu dia de imprensa em Sundance. Seu conjunto, composto por um casaco de pele branco quebrado, uma combinação branca e fardos brancos com saltos compensados ​​Amina Muaddi, era tão chique e elegante quanto seu ambiente de neve. Com ele, ela também usava seus óculos de sol emblemáticos emblemáticos, luvas de couro Cognac Brown e um saco de Himalaya Birkin Himalaya em crocodilo branco. Ela, sem dúvida, fez o estilo do parque da cidade. Eu simplesmente não recomendaria que ele siga seu exemplo no departamento de calças se você planeja caminhar na neve ou na lama em breve.

Para dias mais quentes e secos, compre abaixo das calças brancas mais chiques de 2025.

Compre calças brancas:

