Jessica Plummer e Emma Naomi acabaram de começar o que deveria ser o rímel mais usado em Baftas

Como diretora de beleza que passa grande parte de seu tempo analisando os looks de beleza do tapete vermelho, vou deixar você entrar em um segredo: geralmente tenho uma bobagem bastante boa do que a maquiagem poderia entender antes do lançamento do tapete vermelho. E isso é particularmente verdadeiro para os BAFTAs. Veja bem, enquanto aguardo pacientemente a chegada dos primeiros convidados de hoje à noite, já estou no modo BAFTA completo há 24 horas. Ontem à noite, o Festival dos Nominés BAFTA 2025 acontece na Galeria Nacional de Londres, e tive a chance de conversar com Jessica Plummer e Emma Naomi com antecedência.

As atrizes britânicas foram varridas em seus processos glamourosos antes da festa, sua maquiagem ocupando a frente do palco. “É uma grande honra ser convidada (para um evento como esse), portanto, muito cuidado e consideração estão envolvidos no processo de get-pare.

(Crédito da imagem: Lucero Glow for Lancôme)

E é verdade, um evento como esse requer muita pré-planície e reflexão. Com Plummer atualmente ocorrendo após o recente lançamento de Netflix você sente falta e Naomi no final da produção da próxima temporada de BridgertonAs duas atrizes querem enfrentar o quão empolgadas estão na próxima noite. “Esta é uma excelente oportunidade para glamour e celebrar o trabalho dos meus colegas. Houve ótimas performances este ano”, disse Naomi.

Seu olhar para a noite havia sido cuidadosamente trabalhado em colaboração com suas equipes e o patrocinador oficial da beleza dos Baftas, Lacome. “Eu sou uma cômoda descontraída, então é muito divertido”, disse Naomi. “Eu geralmente não uso maquiagem, meu cabelo geralmente é coberto e você pode me encontrar em calças soltas e uma camiseta simples”, acrescenta ela, explicando que seu processo glamouroso de três horas para a noite prossegue uma semana de preparação em A forma de sessões de mascaramento de ginásio, rosto e cabelo. “Meu estilista, Freddie (Lovell -Bank) e eu fomos com um vestido Roland Mouret Bordeaux – eu gosto de silhuetas estruturadas. Trabalhamos o glamour nas costas para mostrar o decote moderno”.

(Crédito da imagem: Lucero Glow for Lancôme)

E parece que Plummer também é alguém cujo tapete vermelho precisa de tempo para segurar e planejar. “Eu perderia a cabeça se ela não estivesse presa ao meu corpo”, explica Plummer. “Um cronograma é a primeira coisa que penso, e o processo geralmente começa no dia anterior, ou talvez até uma semana antes, dependendo da minha programação”, disse ela. “Minha roupa é geralmente o que define o tom do meu visual de beleza.

Para mim, são os detalhes da aparência de maquiagem que fornecem a visão geral mais preciosa do que os produtos são definidos para dominar os tapetes vermelhos para a próxima temporada. E as idéias de suas equipes de make -up entregues, as duas atrizes optando por um rímel em particular, o novo Lancôme Lash Idôle Flutter Extension Mascara– e isso me dá razões para acreditar que ele está pronto para estar O Rímel de escolha para a temporada de recompensa.

Jessica Plummer’s Bafta Nominees Party Makeup

(Crédito da imagem: Lucero Glow for Lancôme)

“Queríamos maquiagem para se sentir moderno e suave”, disse maquiador artista para Lancôme, Zoà Taylor. “Jess tem uma pele bonita e maçãs do rosto altas, então eu pressionei a fundação e usei Lancôme Toint Idole Ultra desgaste em todos os lugaresmelhorou um pouco com Ultra desgaste ídolo da pele transformando pó de bronzeamento e um rolante via Blush sutil por corar madeira. Decidimos um bom olho deitado para tons frescos Paleta Hypnôse em Smokeycom um forro apertado na linha de flutuação e muito Lancôme Lash Idôle Flutter Extension Mascara. “O visual acabou com uma pedra de Lancome Les Absolus Rouges intimidados em 226 NAKED MAN nos lábios.

A composição dos indicados bafta de Emma Naomi

(Crédito da imagem: Lucero Glow for Lancôme)

“Para esse visual, eu queria fazer um acabamento fresco e radiante”, disse Joy Adenugamaquiador artista para Lancôme. “Eu preparei sua pele com o Creme juvenil genifique para ativação do cremeCriando a base perfeita para o aplicativo de fundação contínuo. Nos olhos, eu usei o Paleta de olhos esculturais nus Para adicionar uma lavagem suave com um toque de brilho, melhorou os cílios com o novo Flutter Extension Mascara Fashion Idôle Para um efeito flutuante e boneca. Para completar o visual, apliquei um dos meus batons essenciais –Tubo suculento em rosa cócegas– para um acabamento brilhante e sem esforço. »»

