Jharkhand: Hemant Soren lança portal ‘Abua Budget’, convida sugestões sobre o orçamento do estado

O ministro-chefe de Jharkhand, Hemant Soren, lançou o portal e o aplicativo móvel ‘Abua Budget’, convidando sugestões do público e de especialistas para o orçamento do estado para o exercício financeiro de 2025-26. A iniciativa visa tornar o orçamento mais inclusivo e reflexivo das necessidades e aspirações do povo de Jharkhand.

Falando no evento de lançamento, Hemant Soren enfatizou o foco do governo no desenvolvimento equilibrado e sustentável. Ele disse que a prioridade do seu governo é criar um orçamento que promova o crescimento inclusivo, salvaguardando ao mesmo tempo o bem-estar de cada cidadão.

O Ministro Chefe sublinhou a importância de um desenvolvimento equilibrado em todos os sectores, com especial enfoque na economia rural, que desempenha um papel vital no progresso do Estado.

Ele também destacou a necessidade de disposições para aumentar a arrecadação de receitas, garantindo que os regimes de bem-estar e os projectos de desenvolvimento sejam implementados de forma eficaz.

Soren disse que o objectivo do seu governo é um orçamento que reflecte as aspirações de todos os sectores da sociedade, ao mesmo tempo que aborda os desafios únicos que o nosso estado enfrenta.

A plataforma ‘Orçamento Abua’ permite que os cidadãos partilhem as suas ideias e sugestões até 17 de janeiro de 2025. Estas contribuições serão cuidadosamente analisadas e as melhores sugestões serão incorporadas no orçamento.

Para incentivar a participação, o governo homenageará os três principais contribuintes cujas ideias tenham o impacto mais significativo no processo de planeamento orçamental.

“Com a participação cidadã e a participação cidadã levaremos o estado ao desenvolvimento sustentável. Solicito a todos que dêem sugestões valiosas para o próximo orçamento do Estado de Abua”, disse Hemant Soren.