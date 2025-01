Jharkhand: O diretor de Dhanbad, que forçou as meninas a tirar camisetas, não cometeu nenhum crime, diz oficial

A equipa de gestão distrital que investiga o caso da escola privada em Dhanbad, Jharkhand, cuja O diretor supostamente forçou as alunas da 10ª classe a tirarem as camisas.Ele disse que não encontraram nada questionável no caso.

O magistrado subdivisional Tajesh Kumar, que chefiou a investigação, disse na noite de segunda-feira que a equipe da investigação ouviu os dois lados da questão. Ele acrescentou que os pais analisaram as imagens do CCTV junto com a equipe e nenhuma evidência questionável foi encontrada até agora.

No entanto, as investigações levadas a cabo pela autoridade estatal de serviços jurídicos e pelo comité de bem-estar infantil ainda estão em curso.

Notavelmente, o incidente ocorreu na quinta-feira numa prestigiada escola privada em Dhanbad durante a celebração do “Dia da Caneta”, que marca o dia do exame final dos alunos. Como parte da celebração, os alunos escreveram votos de felicidades nas camisas uns dos outros. Cerca de 100 estudantes participaram do evento.

No entanto, o diretor teria se oposto a isso, repreendendo os alunos e não permitindo que voltassem a vestir as camisas. Eles foram mandados para casa vestindo apenas as jaquetas.

Desde então, um vídeo dos estudantes surgiu nas redes sociais, com vários descrevendo o dia como “traumático”.

O incidente provocou indignação entre os pais, muitos dos quais visitaram o gabinete do vice-comissário exigindo medidas rigorosas contra o diretor da escola. O diretor da escola pediu desculpas pelo incidente.