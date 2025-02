Jiohotstar Lançamento: O que acontecerá com os assinantes existentes do Disneyhotstar, Jio Cinema?

Jiohostar foi lançado hoje: Jiocinema e Disney Hottsar agora se transformaram em Jiohotstar, que é promovido como a maior plataforma OTT do mercado indiano com uma base de usuários de mais de 50 milhões de rúpias.

Jiohotstar foi lançado na sexta -feira por Jiostar, o JV recentemente formado com a fusão do Viacom18 e da Star India.

Agora, Jiocinema e Disney Hotstar se transformarão em Jiohotstar. Quando o aplicativo Jiohotstar será lançado? O que acontecerá com os usuários existentes da Disney+Hotting e Jiocinema? Vamos entender aqui.

Aqueles que compraram uma assinatura da Disney+Hotstar podem continuar seus planos atuais para as taxas anteriores por três meses. Kevin Vaz disse que os usuários existentes da Disney Hotstar não verão nenhuma alteração ao mudar para a nova plataforma.

Jiohotastar para usar as recomendações promovidas pela IA

A nova plataforma de entretenimento usará recomendações promovidas pela IA e oferecerá transmissão em mais de 19 idiomas. A plataforma fornecerá recomendações com IA para filmes e programas com base em atividades e preferências do usuário.