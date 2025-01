Joe Biden alerta em carta de despedida: ‘A alma dos Estados Unidos ainda está em jogo’

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes do seu discurso final de despedida na Sala Oval, partilhou uma mensagem sincera com o povo americano, reflectindo sobre a sua presidência, os desafios que a nação enfrentou e o progresso alcançado nos últimos quatro anos. Biden num aviso à nação, enfatizando que a “alma da América” continua em jogo enquanto se preparava para o seu discurso de despedida ao público antes do regresso de Donald Trump ao poder.

A alma da América em jogo Na sua carta de despedida, Biden reiterou o tema central da sua campanha e presidência: “Concorri à presidência porque acreditava que a alma da América estava em jogo. . Biden enfatizou a ideia da América como uma força poderosa e duradoura, dizendo: “A América é uma ideia mais forte do que qualquer exército e maior do que qualquer oceano. É a ideia mais poderosa da história do mundo.” Ele ressaltou os princípios fundadores que definem a nação, afirmando: “Essa ideia é que todos fomos criados iguais, dotados pelo nosso Criador de certos direitos inalienáveis, incluindo a vida, a liberdade e a busca da felicidade”.

Uma nação testada, mas resiliente Biden relembrou os tempos difíceis que a nação enfrentou quando assumiu o cargo, escrevendo: “Quatro anos atrás, nos encontramos em um inverno de perigos e um inverno de possibilidades”. Refletiu sobre a turbulência causada pela pandemia da COVID-19, a crise económica e a agitação política, observando: “Estávamos nas garras da pior pandemia num século, da pior crise económica desde a Grande Depressão e do pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil.” Apesar destes desafios assustadores, Biden elogiou a resiliência do povo americano: “Mas unimo-nos como americanos e superámos isso. Saímos mais fortes, mais prósperos e mais seguros”.

Uma jornada pessoal de serviço Biden também reservou um momento para refletir sobre sua jornada pessoal no serviço público. “Foi um privilégio da minha vida servir esta nação durante mais de 50 anos”, escreveu ele, destacando a natureza extraordinária da sua história de vida: “Em nenhum outro lugar da Terra um menino gago de origem modesta em Scranton, Pensilvânia, poderia e Claymont, Delaware, um dia sentar-se-á atrás do Resolute Desk no Salão Oval como Presidente dos Estados Unidos.”

Um apelo à unidade e à confiança no futuro Para encerrar, Biden transmitiu uma mensagem inspiradora sobre o potencial da nação e o poder da unidade. “A história está em suas mãos. O poder está em suas mãos. A ideia da América está em suas mãos”, disse ele, exortando os americanos a continuarem trabalhando juntos: “Só temos que manter a fé e lembrar quem somos. Nós apenas temos que manter a fé e lembrar quem somos. são os Estados Unidos da América e simplesmente não há nada que esteja além da nossa capacidade quando fazemos isso juntos.”

Legado e conquistas Ele expressou gratidão pelo amor e apoio que recebeu do povo americano, dizendo: “Dei meu coração e minha alma à nossa nação. E em troca fui abençoado um milhão de vezes com o amor e o apoio do povo americano. “

Num desenvolvimento recente, Biden recebeu notícias positivas quando Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo e acordo de libertação de reféns.

Desafios para o legado Apesar destas conquistas, o legado de Biden enfrentou desafios. A decisão de concorrer a um segundo mandato, especialmente tendo em conta a sua idade, suscitou críticas. Biden foi forçado a desistir da disputa em junho, depois de perder o debate para Trump.

Fonte