Joe Biden diz que poderia ter derrotado Donald Trump e revela o motivo da passagem do bastão

No entanto, quando questionado se teria resistência para servir mais quatro anos no cargo, o presidente, que enfrentou dúvidas sobre a sua aptidão mental antes de desistir da corrida, admitiu que não tinha a certeza.

“Não sei. É por isso que pensei quando anunciei isso pela primeira vez, conversando com Barack sobre isso, disse que achava que era a pessoa certa. Não tinha intenção de fugir depois da morte de Beau; realmente, não é uma piada. “, acrescentou. Biden.

“E ele falou sobre… ele achava que eu estava saindo com um bom histórico, algo assim. “Tentei deixar claro que não era necessário e que era contrário ao interesse deles voltar atrás e tentar acertar as contas”, disse Biden.

Quando questionado sobre qual é o seu maior medo em relação ao que Trump fará quando estiver no cargo, Biden disse que o seu maior medo é que tente, e talvez até consiga, remover elementos da lei climática. “Isso eliminará as restrições impostas aos fabricantes de medicamentos. Que irá cortar programas e infra-estruturas que são… Por exemplo, a ideia de que somos os Estados Unidos da América e a China opera comboios 40 milhas mais rápido do que nós. São os Estados Unidos, pelo amor de Deus.”