Joe Biden homenageará Hillary Clinton e George Soros com a Medalha Presidencial da Liberdade

O presidente Joe Biden entregará a Medalha Presidencial da Liberdade a 19 personalidades ilustres no sábado (4 de janeiro) durante uma cerimônia na Casa Branca. Os destinatários incluem a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o filantropo George Soros e o ator e diretor Denzel Washington, entre outros.

Entre os homenageados, quatro receberão a medalha postumamente. Irá homenagear Fannie Lou Hamer, uma figura chave no movimento pelos direitos civis que fundou o Partido Democrático da Liberdade do Mississippi, e o ex-procurador-geral e senador Robert F. Kennedy, que desempenhou um papel fundamental nos movimentos pelos direitos civis e contra a pobreza. Também serão reconhecidos postumamente o ex-governador e secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Michigan, George W. Romney, e Ash Carter, ex-secretário de Defesa dos EUA.

Entre os filantropos que receberão o prêmio estão o chef espanhol José Andrés, conhecido por sua instituição de caridade World Central Kitchen, que fornece ajuda alimentar em todo o mundo, e o vocalista do U2, Bono, um proeminente defensor da justiça social.

Figuras notáveis ​​do esporte e do entretenimento incluem o ícone do futebol Lionel Messi, a lenda do basquete Magic Johnson, o ator e defensor da doença de Parkinson Michael J. Fox e o educador científico Bill Nye. Outros homenageados incluem a conservacionista Jane Goodall, o estilista Ralph Lauren, a jornalista e editora Anna Wintour, o empresário Tim Gill e o investidor David Rubenstein.