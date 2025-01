Joe Biden homenageia Hillary Clinton e George Soros com a Medalha Presidencial da Liberdade | Notícias do mundo

O presidente cessante dos EUA, Joe Biden, entregou no sábado o maior prêmio civil da América à ex-secretária de Estado Hillary Clinton, ao polêmico filantropo George Soros, à editora-chefe da Vogue Anna Wintour, ao cientista Bill Nye e ao ator Denzel Washington, junto com outras 14 pessoas do país. . maior prêmio civil: a Medalha Presidencial da Liberdade.

Devido a um conflito de agenda, o astro do futebol argentino Lionel Messi não pôde estar presente pessoalmente na Casa Branca para receber o prêmio das mãos do presidente americano.

“Pela última vez como Presidente, tenho a honra de conceder a Medalha da Liberdade, a mais alta honraria civil da nossa nação, a um grupo de pessoas extraordinárias, verdadeiramente extraordinárias, que deram o seu esforço sagrado, o seu esforço sagrado, para moldar a cultura e causa. da América”, disse Biden em um evento brilhante na Sala Leste da Casa Branca.

O ex-presidente Bill Clinton, vários membros de seu gabinete, incluindo o secretário de Defesa Loyd Austin, juntamente com várias celebridades, estiveram presentes na Sala Leste da Casa Branca durante a cerimônia de premiação no sábado à tarde.

“Este grupo de pessoas deixa uma marca incrível no nosso país com uma visão e influência que pode ser sentida em todo o mundo, nas grandes cidades e áreas remotas da vida, unindo-nos como pessoas e mostrando-nos que o que é possível como nação, nada além dos nossos próprios limites. capacidade”, disse Biden.

“Como ícones culturais… humanitários, estrelas do rock, estrelas do desporto, vocês alimentam os famintos, dão esperança aos que sofrem e criam os sinais e sons dos nossos movimentos e das nossas memórias. É incrível, sua inovação, sua inspiração, você traz cura e alegria para tantas vidas que de outra forma permaneceriam intocadas. Você atende ao chamado para servir e leva outros a fazerem o mesmo. “Os valores da América são defendidos mesmo quando estão sob ataque, e têm sido”, disse Biden, após o que entregou a Medalha Presidencial da Liberdade.

Fannie Lou Hamer, que transformou a luta pela justiça racial nos Estados Unidos, Ashton Carter, que foi o vigésimo quinto secretário de Defesa, Robert Francis Kennedy lembrado como um procurador-geral que lutou ferozmente contra a segregação racial, e George W. Romney, um empresário que atuou como presidente do conselho e presidente da American Motors Corporation, foram premiados postumamente. As medalhas foram recebidas por seus familiares.

Hillary Clinton foi a única a ser aplaudida de pé.

“Como advogada, ela defendeu os direitos das crianças. Como primeira-dama, lutou por cuidados de saúde universais e declarou que os direitos das mulheres são direitos humanos. Como senadora, ajudou a reconstruir Nova Iorque após o 11 de Setembro de 2001. Como secretária de Estado, defendeu a democracia em todo o mundo. Sua nomeação para presidente quebrou barreiras e inspirou gerações. Apesar de tudo, sua carreira foi dedicada a uma verdade eterna. Os ideais dos Estados Unidos são sagrados e devemos sempre defendê-los e viver de acordo com eles”, leu a citação um assessor militar quando o presidente lhe entregou a medalha.

Alex Soros recebeu o prêmio em nome de seu pai, George Soros, investidor, filantropo e fundador da Open Society Foundations.

“A Medalha Presidencial da Liberdade é concedida a George Soros. Nascido numa família judia na Hungria, George Soros escapou da ocupação nazi para construir uma vida de liberdade para si e para muitos outros em todo o mundo. Educado na Inglaterra, estabeleceu-se nos Estados Unidos e tornou-se um investidor e filantropo apoiando os pilares principais de sociedades abertas, direitos e justiça, justiça e igualdade, liberdade agora e no futuro”, dizia a citação lida pela ajuda militar.

“Como imigrante que encontrou a liberdade e a prosperidade na América, estou profundamente comovido com esta honra”, disse George Soros num comunicado. “Aceito isto em nome de muitas pessoas em todo o mundo com quem as Open Society Foundations estabeleceram uma causa comum nos últimos 40 anos”, disse ele.

No entanto, Biden foi criticado pelos apoiadores do MAGA e pela liderança republicana por conceder o prêmio a Soros. “Dar a George Soros a Medalha Presidencial da Liberdade é mais um tapa na cara dos Estados Unidos depois de reduzir as sentenças dos assassinos e perdoar seu filho. 16 dias é muito tempo até a inauguração. O que você consegue deslizar a seguir? “20 de janeiro não pode chegar em breve”, disse a líder do Partido Republicano, Nikki Haley.

“George Soros gastou milhões elegendo políticos brandos com o crime que permitiram que os criminosos causassem estragos em nossas principais cidades”, disse o senador de Montana, Tim Sheehy, ao New York Post.

Alex, que recebeu o prêmio em nome de seu pai, disse que seu pai é um patriota americano que passou a vida lutando pela liberdade e pelos direitos humanos. “Estou extremamente orgulhoso de que o seu legado seja agora reconhecido com a mais alta honraria civil da nossa nação. Este prêmio não se trata apenas do trabalho que você realizou; “Como disse o presidente Biden, é um apelo à ação para todos nós lutarmos pela democracia em nome de qualquer pessoa que anseie ser livre”, disse ele.