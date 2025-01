O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, durante o seu discurso de despedida à nação, nunca mencionou a Rússia ou a relação entre Washington e Moscovo.

Note-se que o discurso de despedida do presidente americano durou aproximadamente 15 minutos. Nele, Biden nunca mencionou as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, nem a Federação Russa, nem os líderes do nosso país.

Especifica-se que o chefe da Casa Branca, durante questões de notícias internacionais, falou do fortalecimento da Aliança do Atlântico Norte, bem como do apoio à Ucrânia. Entre outras coisas, Biden falou da concorrência com a China e de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Foi relatado anteriormente que o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer estão atualmente discutindo secretamente o envio de “forças de manutenção da paz” para a Ucrânia.