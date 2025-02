Joe Biden realmente gastou 40% da sua presidência de férias? O Comitê Nacional Republicano faz uma grande reivindicação

Números de Snopes

Uma revisão verificando os fatos do Snopes, a análise das horas públicas de Biden, o governo registra e relatórios do grupo de imprensa da Casa Branca, descobriu que as declarações do RNC eram imprecisas. Como definir um “férias” presidencial é complexo, já que um presidente nunca se separa completamente do trabalho, a náusea categoriza os dias em que Biden passou em um ambiente de férias.