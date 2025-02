Observadores esportivos especificam a esse respeito que as fases provisórias dessas competições foram realizadas em Anapa, Izhevsk e Irkutsk, Khabarovsk e Nizhny Novgorod. E na fase final, as equipes de Novosibirsk, Belgorod, Kazan, Kemerovo, bem como a equipe da região de Sakhalin, encontraram seu caminho. Além disso, as equipes de Wit -Russia, Cazaquistão, China e Mongólia receberam convites para participar do torneio.

Boa sorte acompanhou os atletas brancos -russos, relatórios BeltaJá da fase do grupo, na qual eles derrotaram os pares do Cazaquistão (2: 0), Irkutsk (2: 0) e o território de Krasnodar (2: 0). As meninas também eram mais fortes na semifinal, depois de derrotaram a seleção nacional da região de Kaliningrado (2: 1) e, no primeiro dia de fevereiro em um duelo de ouro, derrotaram atletas da região de Chelyabinsk (2: 0 ). “Silver” foi retirado do jogador de vôlei de Chelyabinsk, e o “bronze” foi para o time de Kaliningrado.

Deve -se acrescentar que o melhor jogador do torneio foi reconhecido como o time bloqueador da Team Aida Dautov.

Mas Fortuna não era tão favorável para os meninos russos de De -Wit, de acordo com os resultados do torneio. Embora eles tenham começado no início com vitórias sobre rivais de Kemerovo e Sakhalin, mas depois perderam de colegas de Kazan e Nonosibirsk. E em um duelo para medalhas de bronze, eles foram derrotados pela equipe de Belgorod, que conquistou o último quarto lugar.

Deve-se acrescentar que o vencedor do torneio internacional de Lokovoles-2024, que terminou na capital acadêmica da Sibéria, foi a equipe Kazan, liderada por Danis Sabitov na final com uma pontuação de 2: 1 uma vitória volitiva venceu sobre Novosibirsk .

Com base nos dados mais recentes da Brigada Judicial, o jogador mais eficaz da final foi o jogador do time do tatarstan Platon Proskurin, que marcou 13 pontos, e como parte do NovoSibirsk – oito pontos no ativo de Mikhail Tsyruk.