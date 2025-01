Jogadores de draft de Yakut ganharam 9 medalhas no torneio internacional "Estrelas do Uzbequistão"

O torneio foi realizado em dois programas – relâmpago e clássico – em quatro categorias de idade. No total, cerca de 70 atletas de diversos países participaram da competição.

O líder da equipe Gavril Kolesov venceu os programas clássico e relâmpago. Na prova feminina, Yulia Nikanorova sagrou-se campeã no relâmpago e medalhista de prata no clássico.

Nos juniores, Dayaana Kondratyeva conquistou o ouro no programa relâmpago e também conquistou a medalha de bronze no programa clássico, deixando sua compatriota Albina Bolshakova em segundo lugar. Nikolai Gulyaev e Ksenia Nakhova tornaram-se medalhistas de bronze em ambas as disciplinas. .