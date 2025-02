Jogo de quebra -cabeça: Quem roubou o ídolo de ouro neste templo de Varanasi? Só uma grande mente pode encontrar o ladrão

Você ama teasers do cérebro e desafios de detetive? Este jogo de quebra -cabeça provará seu raciocínio lógico, habilidades de observação e capacidade de pensar criticamente. Apenas algumas pessoas o resolveram. Você será um deles?

Conjunto de quebra -cabeça Certa manhã, a polícia de Varanasi recebeu uma ligação urgente de um templo famoso. O padre principal relatou que um valioso ídolo de ouro havia desaparecido do santuário durante a noite. As portas do templo estavam fechadas e não havia sinais de entrada forçada.

O detetive Arjun Mehta chegou ao local e interrogou três pessoas que estavam perto do templo no momento do desaparecimento. Cada um tinha um motivo para estar lá e deu sua versão dos eventos:

O Guarda do Templo: “Eu estava serviço a noite toda. Eu nunca deixei minha publicação; Ninguém entrou ou saiu do templo. As portas estavam bloqueadas o tempo todo.

O padre: “Fechei o templo após as frases da noite ontem à noite. Quando voltei às 8 da manhã, encontrei o ídolo que falta. Eu imediatamente chamei a polícia.

O devoto: “Cheguei logo após o amanhecer para minhas orações diárias. Quando entrei no templo, vi o padre procurando o ídolo perdido e chorando por ajuda.

O detetive Mehta analisou cuidadosamente suas declarações. Depois de alguns momentos, ele se virou para um deles e disse: “Você está mentindo. Você roubou o ídolo! “

Você pode descobrir quem é o ladrão e por quê?

Solução do jogo de quebra -cabeça A chave para resolver esse mistério está na declaração de devoto. Ele disse que viu o padre procurando o ídolo perdido quando entrou no templo ao amanhecer.

No entanto, o próprio padre declarou que só havia descoberto o assalto quando chegou às 8 da manhã, isso significa que ninguém deveria saber sobre o ídolo perdido diante dele.

Essa contradição mostra que o devoto estava mentindo. Ele deve ter roubado o ídolo para evitar suspeitas e fingir ser um visitante inocente.

Se você descobrir, parabéns! Você tem habilidades de detetive aguda. Compartilhe este jogo de quebra -cabeça com seus amigos para ver se você também pode decifrar o caso!

