Jogo de quebra -cabeça: tente seus problemas para resolver problemas; medir a água sem marcas

Este jogo de quebra -cabeça é perfeito para você, se você gosta dos desafios que testam sua lógica e paciência. Mas tenha cuidado. É mais complicado do que parece. Você tem o que precisa para decifrá -lo? Apenas alguns conseguiram encontrar a solução adequada. Você está entre os poucos inteligentes que podem resolvê -lo? Vamos descobrir!

Você pode encher os jarros, esvaziá -los ou transferir água entre eles quantas vezes for necessário. Você pode calcular as etapas certas para alcançar exatamente 4 litros em um dos jarros? Pense com cuidado!