Jogue até 500 mil euros em 7 dias, sancionou o sal final

17 de fevereiro de 2025

Gerenciamento anti -dinheiro branco em quatro salas de travamento onde jogadores 200 mil euros no mesmo diajogar Mais de 500 mil euros Em sete dias, eles sempre usam os mesmos cartões ATM, violando os padrões anti -dinheiro branco. Os soldados do comando provincial da Varese Guardia di Finanza chegaram às quatro salas de trava com uma verificação direcionada. Sancionado por uma quantidade total de 80 mil euros Os gerentes do edifício que os jogadores não identificaram. A atividade realizada pelo Gallarato Compagnia di (Varese) começou a partir do desenvolvimento do plano que foi procurado pelo Comando Provincial de Varese para verificar a conformidade com as práticas de lavagem anti -dinheiro e também o jogo pelas salas de jogo para proteger os jogadores e para Proteja os jogadores, proteja os jogadores e proteja os jogadores, proteja e combate os jogadores e combate a ludopatia.