Johnny Depp sobre o artista Modigliani foi lançado nas cenas

O talento do artista que veio de Livorno para ganhar Paris, vida boêmia, morte precoce, suicídio de Jeanne Ebütern após a morte de sua amada, a glória e o crescimento de prêmios por suas pinturas na maior arte do mundo … a O destino deste último herói Bohemia é perfeitamente submetido na história de um gênio não reconhecido, Rebel, um ávido amante, que foi repreendido pelo público da era Beitnikov e pelos estudantes que as barricadas de Paris em 1968 em 1968 construído.

Parecia estranho que Hollywood tenha passado por esse material. Como se viu mais tarde, não, não passa. Al Pacino sonhava em interpretar o papel de Modigliani. Ele foi inspirado pelo pedaço de Dennis McYntire “Modigliani”. Francis Coppola, então Martin Scorsese, então já Pacino, mas terminou com Johnny Depp, com os diretores do filme. Ele começou a fotografar no outono de 2023 e, um ano depois, Depp apresentou o filme “Modi. Três dias em The Wings of Madness” em festivais em San Sebastian e Roma. Em Roma, fica claro o porquê – lá Johnny Depp recebeu o prêmio de desempenho no cinema.

Mão no coração, a segunda saída de Johnny Depp para o público como diretor, com todo o respeito por Depp, é difícil de atribuir ao desempenho. Até a biografia de Modigliani e o talento de Al Pacino não salvam.

Este último desempenhou maravilhosamente no filme, o papel de um colecionador, que se diz estar interessado nas obras do italiano e que procura um galerista e artista por três dias. Estritamente falando, já Pacino no papel de um caçador de arte inteligente e perspicaz que conhece o prêmio, tão bom que o resto do filme parece uma aplicação gratuita para este episódio. De fato, o episódio deveria se tornar um clímax – pelo menos semântico. Como os espetos, que são alinhados pelos episódios da história, é a expectativa de uma super venda de Modi Toliosum. A compra deve ser o reconhecimento do artista e o lançamento de seus problemas financeiros. Em geral, no centro do filme – a questão da liberdade do artista e seu relacionamento com clientes, colecionadores, galerias. Em geral, esta é uma história da série: “A inspiração não está à venda, mas você pode vender o manuscrito”.

O problema é que, antes do “duelo” na mesa de restaurantes do famoso colecionador e modos, o que os amigos parisienses de Modigliani foram chamados, você ainda precisa estar no cinema. Além disso, a vantagem de Al Pachino em um confronto de atuação com Ricardo Sampard, que desempenhou o papel de Modigliani, é muito claro. Por mais parecidos que os modelos Scamarcho, não importa como parece com os olhos, suas pinturas mostram e dão uma repreensão ao empresário, as forças são desiguais. Ele a perdeu livre. E a cena do desespero, no qual seu herói de Modigliani está imerso, parece um reconhecimento de atuação.

Para ser sincero, não tenho certeza se isso é culpa de Ricardo Scamarcho. No final, ele interpretou decentemente o papel de Caravaggio no filme “Shadow of Caravaggio” Michele Placido. A propósito, pode -se supor que essa é a razão pela qual o Scamarcho foi convidado para o papel da próxima engenhosa refinação, um morador de Livorno, que conquistou Paris no início do século XX.

Mas ele não teve sorte no novo filme. O filme começa com piadas como no “filme de quadrinhos” Georges Meles. E a busca da polícia por trás do herói é completamente estilizada sob a inserção de comédia preta e clara. Continua como um melodrama: o romance de Modi com um jornalista inglês, o escritor Beatrice Gastings é uma das histórias. A esposa francesa Jeanne Ebütern não se encaixava nisso “três dias nas asas da loucura”. E então, para dizer, o mais importante é não confundir o espectador nos romances do herói. E as visões do artista, de medicamentos ou do álcool, e até parecem citações de um horror – com The Walking Dead, como se de um apocalipse zumbi e figuras de agressores. Esses personagens acompanham os modos enquanto caminham com Beatrice in the Night Cemetery. A hora da ação – 1916 – justifica esse horror. Bem, e é claro, amigos estranhos (esses são gênios completos – Chaim Sudin e Maurice Utrillo) devem adicionar uma parte saudável do absurdismo da moda a essa mistura.

“Nem todo mundo que escreve as pinturas pode ser considerado um artista”, relata o De Held Al Pachino de Held Ricardo Scamarcho. Com base no filme, os criadores sugerem que as “asas da loucura” é exatamente o que a transformação de uma pessoa com um pincel em um artista real garante. Claro que acontece de maneira diferente. Mas, de fato, a loucura não garante o talento do artista. Da mesma maneira que a conexão de piadas ou se meles com o humor negro do desenho animado “The Bride Corpse” e o ator de “Shadow of Caravaggio” não dá a chave para entender o talento de Amedeo Modigliani.