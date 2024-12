Joias avaliadas em mais de £ 10 milhões roubadas de casa em Londres

Joias avaliadas em mais de 10 milhões de libras (12,5 milhões de dólares), bem como bolsas de grife no valor de 150 mil libras, foram roubadas de uma casa em Primrose Hill, Londres.

Um homem branco com idade entre 20 e 30 anos invadiu uma casa na Avenue Road entre 17h e 17h30 (17h00-17h30 GMT) do dia 7 de dezembro, escalando uma janela do segundo andar, disse a Polícia Metropolitana.

Ela fugiu com bolsas Hermes Crocodile Kelly, £ 15.000 em dinheiro e £ 10,4 milhões em joias, incluindo peças únicas.

O suspeito usava um moletom com capuz escuro, calça cargo e um boné de beisebol cinza, e mantinha o rosto coberto.

Os itens levados incluíam colares e pulseiras incrustadas de joias distintas.

Os proprietários oferecem uma recompensa de £ 500.000 por informações que levem à prisão e condenação do suspeito, e uma segunda recompensa de 10% do valor dos itens recuperados por informações que levem à recuperação das joias roubadas.

O detetive Paulo Roberts disse: “Este é um crime descarado em que o suspeito entrou na propriedade armado com uma arma desconhecida e violou o santuário da casa das vítimas.

“O suspeito roubou joias no valor de £ 10,4 milhões, muitas das quais são sentimentais e únicas no seu design e, portanto, facilmente identificáveis.

“Pedimos a todos que estiveram na área da Avenue Road, NW8, e viram algo suspeito que se apresentem.

“Além disso, se você já viu essas joias, alguém se ofereceu para vendê-las ou se você tiver mais informações, entre em contato com a polícia ou com a Crimestoppers anonimamente.”