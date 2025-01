Joias delicadas são charmosas, mas essas 6 peças marcantes estão em um estilo diferente

Joias são minha coisa favorita de comprar: o fato. Tanto que adquiri o apelido de “Magpie Maisie” da minha família, mas não sou muito fã disso.

Para minha sorte, há uma infinidade de acessórios para escolher este ano, desde brincos e pulseiras até pulseiras, colares e relógios. Os designers certamente já se debruçaram sobre os retoques finais para a primavera/verão 2025. E dentro de cada categoria existem muitas subcategorias, o que torna a empresa joalheria. Conheça o mundo dos brincos: há tachas, brincos, designs de gota, abraços e argolas grossas; E isso antes de entrarmos em metal, pedras preciosas e lapidação.

Dito isso, uma tendência geral que descobri nas passarelas do S/S 25 foram as joias extravagantes. Qualquer coisa ousada, grande e bonita se destacou – em particular, peças grandiosas de Balmain, Zimmerman, Saint Laurent, Moschino e Chloé, onde os designers provaram que mais é definitivamente mais; Como metais mistos, designs dois em um, cores fortes e joias grandes dominaram seus desfiles. Como sempre, alguns dos meus criadores de conteúdo favoritos rapidamente seguiram o exemplo, sendo os primeiros a adotar algumas das tendências de joias mais chiques de 2025.

Esteja você usando um look casual de jeans, cardigã e tênis ou se vestindo para uma noite elegante, as joias extravagantes são o toque final para finalizar qualquer look. Para provar meu ponto de vista, vasculhei as imagens das passarelas e procurei meus influenciadores favoritos mencionados acima para pesquisar as tendências de joias mais chiques para marcar este ano.

De joias acessíveis para uso nas ruas a marcas de médio porte e peças sofisticadas que desejo possuir, aqui estão as melhores tendências de joias para 2025 e minhas escolhas favoritas para comprar.

As melhores tendências de joias para 2025

1. Maxi brincos florais

Notas de estilo: Brincos grandes entraram e saíram de nossas coleções de joias ao longo dos anos, mas 2025 está marcado para ver os brincos florais gigantescos assumirem o controle. O fechamento das 25 passarelas de Qiu, Paloma Espanha e Bottega Veneta fez com que as pérolas roubassem a cena. Felizmente, marcas importantes como Zara, Anthropologie e Mango ouviram nossos pedidos por flores gigantes a preços acessíveis.

Compre a tendência:

Zara Brincos maxi de resina Faça um coque baixo e solto no cabelo para deixar os brincos brilharem.

O clipe permite que qualquer pessoa possa usá-los, mesmo aqueles sem orelhas furadas.

Antropologia Brincos de flores Eles vêm em quatro corantes e quero um de cada.

2. Pingentes grandes

Notas de estilo: Não são apenas os brincos que serão superdimensionados para 2025, mas os pingentes também. Rosie Huntington-Whiteley e Nicole Richie acertaram em cheio na tendência de inspiração Boho, usando pedras lisas e pingentes metálicos brilhantes em longos cordões. Outra maneira de fazer isso é colocar longas cadeias em camadas para o Alaïa, Chloé e Vivienne Westwood.

Compre a tendência:

Este pingente ousado parece muito mais caro do que. Recomendo usá-lo sozinho para deixar brilhar.

Perdido Colar de cordão quadrado pendurado As pérolas continuam a ser uma tendência popular em joias para 2025. Este pingente de pérola em uma corrente ajustável de corda preta pode ser usado como corredor ou mais – uma adição versátil à sua caixa de joias.

Raquel Jackson Colar de declaração da deusa elétrica banhado a ouro 22 quilates Use isso com uma camiseta branca e jeans para animar um look casual durante o dia.

3. Joias Negras

Notas de estilo: As gemas Black Onyx completam uma roupa quando adicionadas como toque final. Procure inspiração na Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Vivienne Westwood e Emporio Armani na forma de brincos brilhantes, colares de elos ousados ​​e pulseiras grossas. Não se esqueça do metal preto escovado para adicionar textura ao visual.

Compre a tendência:

porque Colar com pingente derretido Isso dá a Úrsula A pequena sereia da maneira mais elegante.

Use com os brincos de coordenação para completar o conjunto. Compre o jogo Brincos de ônix (£ 165).

Os elos são intercambiáveis, então você pode trocar por outros elos coloridos, virar para obter um menu suspenso dourado ou remover o aro completamente, para obter um par de brincos verdadeiramente personalizado.

4. Acessórios assimétricos

(Crédito da imagem: Jessicaminkoff)

Notas de estilo: Os acessórios assimétricos foram tema recorrente para muitos estilistas nesta semana de moda. De Chloé a Schiaparelli, grandes nomes defenderam a combinação de roupas. Em vez disso, brincos incompatíveis, elos de tamanhos variados e contas irregulares em uma pulseira, em comprimentos variados em um colar de laço, assumem o controle. O que eu adoro é que existem muitas maneiras de acertar essa tendência de joias – e também não há bobagens, então experimente sua coleção de joias.

Compre a tendência:

Pandora Pulseira Pandora Me com contas de metal e corrente de elos O contraste entre elos de corrente incompatíveis e acessórios de bola torna-o um item de joalheria único. Use sozinho ou combinado com outras pulseiras.

Finalizado Crumple Pérola e Ouro Vermeil Cerâmica Ouro Vermeil Eu sempre confio no trabalho concluído para fornecer joias extravagantes, e os brincos de pérola e vermeil de cerâmica da Crumple Pearl acertam em cheio. Brincos de pérolas suaves fazem um contraste divertido com o brinco enrugado em vermeil dourado colocado na orelha oposta.

Swarovski Colar Matriz Y Eleve sua roupa de coquetel com este colar de joias.

5. Brincos dois em um

Notas de estilo: Existem diferentes tendências de brincos para adotar este ano. O brinco dois em um é uma nova maneira de atualizar a orelha. Você pode até apostar nas tendências de brincos, combinando esse look com a tendência de acessórios assimétricos ou tema floral. Chloe colocou amuletos e mais encantos em seus brincos de concha na vitrine Primavera / Verão 2025, enquanto os brincos de McQueen quase lembram um longo pingente.

Esta tendência versátil de joias incentiva você a ser criativo. Passe os fios das orelhas através de um único orifício e estilize como um brinco ou através de outros piercings. Brincos estilo jaqueta, como Huggies, ou descarte as costas e use um brinco simples. Como alternativa, adicione pingentes à pilha de orelhas em vez de colar e pulseiras. As opções são infinitas e recomendo que você experimente.

Compre a tendência:

Lily e Roo Fios de orelha em pérola prateada As redes de orelha podem ser usadas através de um bastidor para um visual clássico ou tecidas através do segundo buraco para dar um toque moderno ao estilo.

Pdpaola Labradorita grande e único aro Júpiter Dê asas à sua criatividade com os brincos Labradorite da PDPAOLA. Adicionar muitos pingentes suspensos ao seu brinco, seja em um único brinco ou em ambos os aros, depende inteiramente de você.

Mejuri Bold Pearl Ear Jacket Studs Os protetores auriculares são multifuncionais. Eles servem o lóbulo e parecem um brinco suspenso. Mas remova o elemento suspenso, monte uma borboleta padrão nas costas e você terá um par de tachas de uso diário.

6. Temporada de punho

(Crédito da imagem: Alexisbadiyi)

Notas de estilo: Pulseiras de resina, faixas grossas e punhos grossos para pulsos, pescoço e orelhas continuam a reinar em 2025. É seguro dizer que essa tendência é grande para ser marcada por designers conhecidos, incluindo Chanel, Miu Miu, Balmain e Isabel Marant demonstrou a melhor forma de dominar esta tendência para se adequar ao seu estilo individual.

Compre a tendência:

Antropologia Colar de metal aberto Mod As tendências de punhos não são apenas para pulsos e orelhas, mas também para pescoços. Pessoalmente, acho que os colares podem ser restritivos, mas o colar de gola aberta da Anthropologie permite mais espaço para respirar, ao mesmo tempo que honra a tendência.

E outras histórias Pulseira de punho ondulado Não durma e as joias de outras histórias!