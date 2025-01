Jordan chama para retomar as operações da UNRWA enquanto a proibição israelense entra em vigor

Jordânia ligou na quinta -feira para permitir o Agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) para operar nos territórios ocupados após um Pneus israelenses Sobre as atividades da agência.

Falando em Amã na quinta -feira durante uma reunião com o Comissário Geral da UNRWA Philippe LazzariniMinistro de Relações Exteriores Ayman Safadi Ele sublinhou o papel não ilustrado da agência da ONU na prestação de serviços essenciais aos refugiados palestinos.

A UNRWA desempenha um papel vital que “não pode ser substituído por nenhuma outra entidade”, disse Safadi em seus comentários citados por um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Ele também enfatizou a importância de garantir um incêndio durável em Gaza e a necessidade de entrada imediata e suficiente de ajuda humanitária.

Safadi instou a comunidade internacional a apoiar o mandato da UNRWA, alertando que restringir as operações da agência poderia exacerbar a crise humanitária na região.

O governo israelense implementou formalmente sua proibição das atividades da UNRWA em Jerusalém, forçando a agência a desocupar suas instalações na cidade.

A equipe internacional deixou o leste de Jerusalém depois que seus vistos israelenses expiraram, enquanto os funcionários locais não informaram seus escritórios.

Israel ordenou que a UNRWA feche todas as suas operações em Jerusalém Oriental para quinta -feira, de acordo com uma diretiva comunicada em uma carta do representante permanente de Israel antes da ONU, Danny Danon, o secretário -geral da ONU, António Guterres no dia 24 de janeiro.

Após o pedido, a UNRWA evacuou sua sede no Sheikh Jarrah, no leste de Jerusalém, onde ele opera desde 1951, além de uma clínica na cidade antiga e várias escolas, incluindo um centro de treinamento vocacional.

A medida ocorreu no meio das tensões crescentes entre Israel e organizações internacionais, uma vez que vários órgãos da ONU continuam a levantar preocupações sobre a deterioração da situação humanitária em Gaza e na Cisjordânia.

A UNRWA, criada em 1949, fornece serviços de saúde, educação e serviços sociais a refugiados palestinos na Cisjordânia ocupada, Jerusalém Oriental, Líbano, Jordânia e Gaza.