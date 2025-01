Jornalista desaparecido Mukesh Chandrakar encontrado morto em uma fossa séptica; Chhattisgarh CM diz que o culpado não será poupado

Num incidente chocante, o jornalista Mukesh Chandrakar, desaparecido de Bijapur, Chhattisgarh, no dia 1 de janeiro, foi encontrado morto numa fossa séptica.

Seu corpo foi recuperado de uma fossa séptica nas instalações do empreiteiro Suresh Chandrakar.

“Um jornalista, Mukesh Chandrakar, estava desaparecido desde 1º de janeiro. A polícia registrou um caso e formou uma equipe especial para investigar. Hoje seu corpo foi recuperado de uma fossa séptica nas instalações do empreiteiro Suresh Chandrakar”, informou a ANI citando IG Bastar P Sundarraj.

Acrescentou ainda que está a ser realizada a autópsia do corpo. “Os suspeitos do incidente estão sendo interrogados.”

“A notícia do assassinato do jovem e dedicado jornalista Mukesh Chandrakar, de Bijapur, é extremamente triste e comovente. Seu desaparecimento é uma perda irreparável para o mundo do jornalismo e da sociedade”, disse Deo.