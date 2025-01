Jornalista encontrado morto em Chhattisgarh dias após reportagem sobre corrupção em projeto rodoviário de Rs 120 milhões

O jornalista Mukesh Chandrakar, que trabalhava para um canal de notícias local, foi encontrado morto em 3 de janeiro de 2025 no distrito de Bijapur. Mukesh estava desaparecido desde a noite de 1º de janeiro, após apresentar um relatório de investigação contra o empreiteiro Suresh Chandrakar, expondo supostas irregularidades em um projeto de construção de estradas de Rs 120 milhões em Bastar. A exposição levou o governo a iniciar uma investigação sobre as atividades do empreiteiro.

Mukesh estava desaparecido desde a noite de 1º de janeiro. Seu irmão mais velho, Yukesh Chandrakar, apresentou queixa de desaparecimento depois que o telefone de Mukesh permaneceu desligado após uma reunião organizada pelo irmão de Suresh Chandrakar, Ritesh, em uma das propriedades de Suresh. Uma investigação policial foi imediatamente iniciada e uma equipe foi formada para localizá-lo.

Em 3 de janeiro, o corpo de Mukesh foi descoberto dentro de uma caixa d’água nas instalações de Suresh Chandrakar, na localidade de Chattanpara, onde foi visto pela última vez.

“O irmão da vítima nos informou ontem que Mukesh estava desaparecido desde 1º de janeiro. Iniciamos a ação, examinamos as imagens do CCTV e também encontramos sua última localização. Encontramos o cadáver de Mukesh dentro de um tanque hoje à tarde”, disse ele.

Quando a polícia recuperou o corpo, peritos forenses foram chamados ao local e as investigações sobre as circunstâncias da sua morte estão em curso. Vários suspeitos estão sendo interrogados, incluindo membros do círculo do empreiteiro.

A polícia disse que o irmão de Sukesh está sob custódia enquanto o resto da família está fugindo.

Fontes revelam que o lobby dos empreiteiros de Bastar é conhecido por usar influência e alegados subornos para garantir contratos governamentais, muitas vezes silenciando vozes dissidentes através de ameaças ou violência. Os jornalistas que cobrem a corrupção na região enfrentam frequentemente assédio e intimidação.

A polícia de Bijapur confirmou a morte de Mukesh e garantiu uma investigação completa.

